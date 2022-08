Emma Meesseman wint tweede wedstrijd in play-offs met Chicago Sky

Regerend kampioen Chicago Sky, het team van onze landgenoten Emma Meesseman en Julie Allemand, heeft zaterdag haar tweede wedstrijd van de play-offs in de Noord-Amerikaanse WNBA weten te winnen.

Na de thuisnederlaag op woensdag wisten Emma Meesseman en co. hun tegenstander New York Liberty, de nummer zeven uit de reguliere competitie, met 100-62 opzij te zetten.

Emma Meesseman was goed voor 12 punten, 12 rebounds en 4 assists in 24 minuten. Julie Allemand mocht 19 minuten spelen en kwam daarin aan 4 punten en evenveel assists.

Dinsdag spelen beide ploegen in Brooklyn, New York een laatste en beslissend duel in hun best-of-three.