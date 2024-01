Fenerbahce heeft dinsdag de groepsfase van de EuroLeague afgesloten met 95-71 winst tegen het Hongaarse Miskoc. Belgian Cat Emma Meesseman had daarin met 25 punten (7/11 2pts, 2/4 3pts, 5/5 vrijworpen)., 11 rebounds en 5 assists het grootste aandeel.

Fenerbahce was eerder al zeker van de groepswinst. Het won twaalf van veertien wedstrijden. In de kwartfinales neemt de Turkse titelverdediger het in een best of 3 op tegen de vierde van de andere groep.