Emma Meesseman terug in Ieper: “Er heerst oorlog en basket heeft nu even geen prioriteit”

Basketster Emma Meesseman (28) is thuis na haar vertrek vorige week woensdag uit Ekaterinburg. Of ze ooit nog teruggaat, weet ze niet. “Het is in ieder geval jammer dat het zo moet eindigen. Ik was zo’n zeven jaar lid van die ploeg, die mensen daar zijn ondertussen allemaal goede vrienden.”

Op 24 september heeft in Ieper voor het eerst Levensloop plaats, een evenement rond fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Zaterdagvoormiddag stelde de organisatie het project voor aan de pers en een opvallende gast daar was basketster Emma Meesseman. De sportster is meter van Levensloop Ieper, maar moest normaal op dit moment nog deel uitmaken van de basketploeg van Ekaterinburg in Rusland. De oorlog deed haar, samen met haar buitenlandse ploeggenoten, het zekere voor het onzekere kiezen en terug naar Ieper te komen. “Ik ben altijd blij om in Ieper te zijn, maar het is wel de eerste keer dat ik blij ben thuis te zijn, terwijl ik hier eigenlijk niet moest zijn”, zegt de sportster. “Het is niet dat ik mij daar niet veilig voelde, maar het is oorlog en basket heeft nu even geen prioriteit.”

“Toen de oorlog begon werd daarover in de ploeg wel over gepraat”, zegt Emma. “We speelden nog een wedstrijd, maar de sfeer was toch anders. Sommige speelsters begonnen last te krijgen met het afhalen van geld. Het was allemaal heel raar. Daarnaast sloten meer en meer luchtruimen. Je wil echter op elk moment weten dat je naar huis kan en dat was gewoon niet meer zeker. Er was overleg met de ploegleiding, met mijn teamgenoten en met de familie, maar snel viel de beslissing te vertrekken.” Naast Emma Meesseman vertrokken andere niet-Russische speelsters naar huis. Voor de Amerikaanse Brittney Griner liep dat niet goed af, ze werd gearresteerd op de luchthaven van Moskou nadat er in haar bagage vape-patronen met hasjolie zouden zijn gevonden.

Sociale media

Het kampioenschap in Rusland duurt nog tot eind april en gaat gewoon door. “In de Europese competitie zijn we met de ploeg uitgesloten. Het is allemaal heel bizar, maar ook pijnlijk. Ik begrijp alle sancties en ik sta daar ook achter. Ik ga echter niet tegen mijn Russische teamgenoten zeggen dat ze het verdienen. Die mensen kunnen daar niets aan doen. Ik ben zeven jaar lid geweest van die ploeg, die mensen zijn ondertussen mijn vrienden.”

Toen ze nog in Rusland was, kon Emma het nieuws over de oorlog nog een beetje op de sociale media volgen. “Nu lukt dat daar niet meer”, zegt ze. “Naar het Russische nieuws keek ik niet, want dat begrijp ik niet. Ik probeerde wel zo goed en zo kwaad het kon alles te volgen. Er zijn teamgenoten die familie hebben in Oekraïne en via die weg hoorden ze wel wat. Over Poetin spraken ze echter niet veel. De ploeg houdt politiek en sport apart. Ook daarom dat ze aanvankelijk niet blij waren met ons vertrek, maar dit overstijgt gewoonweg het basket.”

De ouders van de Ieperse waren uiteraard ongerust over hun dochter. “Ik kon maar zeggen dat ik veilig was in Ekaterinburg. Er waren wel demonstraties, maar je blijft daarvan weg. Je kon echter gewoon naar de winkel gaan, dat was geen probleem. Ik begrijp echter dat mijn ouders graag wilden dat ik naar huis kwam.”

Toekomst

Hoe het volgend seizoen zal verlopen weet Emma niet. “Ik was sowieso niet zeker of ik nog terug zou gaan, maar het is heel jammer dat het op deze manier moet eindigen. Die club bestaat uit mensen die ik allemaal heel graag heb. Ekaterinburg deed heel veel voor het vrouwenbasket en het is spijtig dat ze nu voor een tijd uit de Europese competitie worden gesloten.”

“Of ik nu thuis blijf? Dat weet ik niet. Dat hangt af van mijn agentschap. Als ik vertrek om nog ergens te spelen, is dat goed. Maar ook thuisblijven is oké. Ik ben niet veel in Ieper, dus als dat het geval is, wil ik daar maximaal van profiteren. Zeker is wel dat ik binnenkort naar de WNBA in Amerika vertrek.” De situatie in Oekraïne blijft ze op de voet volgen. “De oorlog stopt niet en het is iets dat ons allemaal aangaat.”