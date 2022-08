Emma Meesseman start play-offs met nederlaag

Regerend kampioen Chicago Sky, het team van onze landgenoten Emma Meesseman en Julie Allemand, is woensdag de play-offs in de Noord-Amerikaanse WNBA van start gegaan met een 91-98 thuisnederlaag tegen New York Liberty, de nummer zeven van de reguliere competitie. Daarin was Sky op de tweede plaats geëindigd.

Meesseman kwam niet verder dan vier punten en evenveel rebounds in 26 minuten. Julie Allemand mocht 8 minuten opdraven en lukte daarin 1 assist.

Zaterdag vindt het tweede duel van deze eerste ronde eveneens in Chicago plaats. Een eventuele derde wedstrijd is volgende week dinsdag voorzien in Brooklyn, New York.