Emma Meesseman spreekt klare taal: “Europese titel garandeert niets voor komende matchen”

De Europese titel heeft voor de Belgian Cats niets veranderd, verklaarde Emma Meesseman dinsdag op een persmoment in de Lotto Arena. “Die titel garandeert niets voor de komende wedstrijden.” Woensdag (20u30) spelen de Belgische basketbalvrouwen in Antwerpen hun eerste kwalificatieduel tegen Polen voor het EK van 2025.

Net als Azerbeidzjan, zondag in Bakoe de volgende opponent, en Litouwen, de vierde ploeg in groep C, wisten de Polen zich niet te plaatsen voor het voorbije EK. Op papier zijn de Belgen dan ook favoriet. Maar Meesseman onderschat Polen zeker niet. “Ze hebben verschillende speelsters die Europees spelen”, aldus de sterspeelster van Fenerbahçe. “De genaturaliseerde Amerikaanse Stephanie Mavunga, die in de WNBA heeft gespeeld, doet voor het eerst mee. Bij Bosnië en Herzegovina veranderde de ploeg ook compleet bij de komst van Jonquel Jones. Dat is ook mogelijk bij Polen, dat de ambitie heeft om zich te kwalificeren voor het EK.”

Eind juni veroverden de Belgian Cats voor het eerst de Europese titel. “We staan met onze voeten op de grond”, vertelde Meesseman, op het voorbije EK verkozen tot beste speelster (MVP). “Vertrouwen is er uiteraard. We hebben op een van de grootste podia getoond dat we het kunnen. Maar we weten dat we nog mooiere momenten kunnen krijgen als we gewoon vooruit blijven kijken.”

“We zullen morgen nog niet zo scherp zijn als afgelopen zomer”, vervolgde de Sportvrouw van het Jaar van 2020. “We gebruiken de komende twee wedstrijden om op te bouwen richting het olympisch kwalificatietoernooi in februari in Antwerpen. Echt top zijn is hopelijk voor komende zomer, na een deftige voorbereiding. Maar in onze groep zit voor alle duidelijkheid nog geen enkele speelster met haar hoofd op de Spelen in Parijs.”