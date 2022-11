Emma Meesseman speelt anderhalve maand na blessure weer met Fenerbahçe

Emma Meesseman heeft zaterdag met haar nieuwe club Fenerbahçe hervat in de Turkse competitie. De 29-jarige Belgian Cat liep een kuitblessure op in de WK-groepsfase tegen Bosnië-Herzegovina in Sydney eind september.

Fenerbahçe won gemakkelijk met 97-53 op de zesde speeldag van de Turkse competitie. Meesseman speelde negentien minuten en scoorde daarin elf punten, benutte drie rebounds en deelde drie assists uit.

De Belgian Cats werden zonder hun boegbeeld uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK in Australië, waar ze als vijfde eindigden.

De volgende interlandperiode voor de nationale ploeg staat binnen minder dan twee weken op de agenda met de volgende twee EK-kwalificatiewedstrijden, in de Sportoase in Leuven, op 24 november tegen Noord-Macedonië en op 27 november tegen Bosnië-Herzegovina.

(Belga)