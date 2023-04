Emma Meesseman pakt met Fenerbahçe haar vijfde eindzege

Emma Meesseman heeft zondag met de Turkse topploeg Fenerbahçe de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams op haar naam geschreven. In een volledig Turkse finale was Fenerbahçe met 99-60 (rust: 57-24) te sterk voor Mersin.

De 29-jarige Meesseman kwam in de finale in de Tsjechische hoofdstad Praag in 23 speelminuten tot 10 punten, 3 assists en 7 rebounds. Het boegbeeld van de Belgian Cats werd zaterdag verkozen tot MVP van het EuroLeague-seizoen.

Het is voor de West-Vlaamse haar vijfde EuroLeague-trofee, een Belgisch record. Ann Wauters telt er vier. Meesseman won het prestigieuze toernooi eerder in 2016, 2018 (ook als beste speelster), 2019 en 2021, steeds met het Russische Jekaterinenburg.

Voor Fenerbahçe is het de eerste eindzege. Het verloor drie maal eerder de finale. Breanna Stewart blonk zondag in de finale uit met 35 punten.

Eerder op de dag verzekerde Kim Mestdagh zich met het Italiaanse Schio van het brons na een 59-56 zege in de troostfinale tegen gastploeg USK Praag.

(Belga)