Emma Meesseman loodst Chicago naar felbevochten zege

Chicago Sky heeft vrijdag voor 7.435 fans in de eigen Wintrust Arena Atlanta Dream na overtime met 106-100 verslagen in de WNBA. Emma Meesseman had met een ‘double-double’ (17 punten, 12 rebounds) een groot aandeel in de zege.

De West-Vlaamse speelde 38 minuten en scoorde daarin 17 punten, benutte 12 rebounds (haar record dit seizoen) en deelde drie assists uit. Ploeggenote Julie Allemand speelde haar derde wedstrijd. De Luikse kwam uiteindelijk 12 minuten in actie en was in haar eerste acht speelminuten goed voor vijf assists.

Chicago Sky, de titelverdediger, telt 10 overwinningen tegen 4 nederlagen en staat op de derde plaats in het klassement.