Emma Meesseman leidt met knalprestatie Fenerbaçe naar zege in Schio en neemt stevige optie op plaats in halve finales van EuroLeague

Julie Allemand en Emma Meesseman hebben woensdag met hun Turkse club Fenerbahçe een 80-86-zege geboekt bij het Italiaanse Schio (Veneto) in de heenwedstrijd van hun halve finale in de play-ins van de EuroLeague. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in Istanboel gespeeld.

Fenerbahçe maakte het verschil in de eerste helft. Na het eerste kwart was het 17-25, bij de rust 30-44. In het derde kwart (19-14) maakte de thuisploeg al wat van de opgelopen schade goed en er kwam ook nog een slotoffensief, maar de kloof helemaal dichtfietsen, lukte niet. Met 29 punten (12/19 2pts, 1/2 3pts, 2/2 vrijworpen), zeven rebounds en vijf assists was Meesseman andermaal de Top Performer van haar team. Allemand deed met negen punten (3/3 2pts, 1/3 3pts), twee rebounds en zes assists haar duit in het zakje. Beide Belgian Cats speelden 34 minuten.

Als halvefinalisten van de play-ins zijn Fenerbahce en Schio sowieso zeker van een plaats in de Final Six. De winnaar van het duel is rechtstreeks voor de halve finales geplaatst, de verliezer neemt het in de kwartfinales op tegen een winnaar van de kwartfinales van de play-ins. Fenerbahçe kan de Euroleague een derde keer op rij winnen. De jongste elf edities stond het zes keer in de finale.