Emma Meesseman kijkt uit naar samenwerking met coach Thibault bij Belgian Cats: “Een van mijn beste coaches ooit”

Emma Meesseman werkte destijds bij Washington Mystics jarenlang samen met Mika Thibault, die Rachid Meziane opvolgt als bondscoach van de Belgian Cats en vorige week in ons land een contract tekende tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

“Zijn eerste speech heeft hij zondag al gegeven. Dat was om zichzelf voor te stellen en uit te leggen waarom hij voor België heeft gekozen en wat hij ons wil bijbrengen. Op basketvlak is dat heel veel. Bij hem gaat het om details. Hij weet welke momenten van de wedstrijd we nog beter kunnen. Het gaat vaak om sneller en fysieker spelen. Hij kent onze werkpunten en tegelijkertijd wil hij de goeie sfeer in de groep behouden. Dat je ook naast het veld kan groeien als persoon”, vertelde Meesseman maandag tijdens een persmoment in Oostende, enkele dagen voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan (6 februari) en in Litouwen (9 februari).

Meesseman maakte in 2013 al de overstap naar de VS. “Ik was nog heel jong destijds, amper negentien jaar toen ik voor het eerst in de Verenigde Staten toekwam. Hij heeft mij toen toch wel onder zijn vleugels genomen. Hij zag zichzelf ook als een soort van tweede vaderfiguur. We zijn ook altijd contact blijven houden. Hij is heel intelligent en een basketdier tot en met. Ik heb heel veel van hem geleerd, maar tegelijkertijd moet je er bij hem wel voor werken. Als het niet goed gaat, merk je dat wel snel en zal hij ook de puntjes op de i zetten. Ik ben een fan van hem, van zijn familie. Ik heb altijd gezegd dat hij een van mijn beste coaches ooit is geweest. Ik ben blij dat we terug kunnen samenwerken.”

Olympische Spelen

Vooreerst staan er nog een EK (later dit jaar) en een WK (volgend jaar) op het programma. Voor het EK, waar de Belgen de titelverdediger zullen zijn, kan de kwalificatie deze week al een feit zijn, mits twee zeges tegen Azerbeidzjan (6 februari) en in Litouwen (9 februari). Emma Meesseman wil het dan ook stap voor stap blijven bekijken.

“We hebben in het verleden al vaker gezegd dat het niet meer mocht mislopen, en toen is het toch nog misgelopen”, vertelde ze maandag tijdens een persmoment in Oostende. “Ik ben wel blij dat de eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan is, dat we de samenwerking nog wat op punt kunnen zetten. Maar niemand is te onderschatten. Litouwen heeft evenveel punten als wij. Voor ons is het een uitwedstrijd en dus zijn we gewaarschuwd. Er is al veel gesproken over de Spelen van 2028 in Los Angeles, maar ik blijf het stap voor stap bekijken en de eerste stap is nu de EK-kwalificatie. Ik verander die aanpak niet, want ik weet dat dat persoonlijk werkt voor mij. De verwachtingen zijn nu helemaal anders, zeker in vergelijking met jaren geleden, maar dat hebben we aan onszelf en onze resultaten te danken. Daarnaast doen onze speelsters het ook bij hun clubs goed. Dat zal ook nog wel een paar jaar zo blijven, hoop ik. We hebben het altijd stap voor stap gedaan. Als we ons nu kunnen kwalificeren, hebben we normaal gezien een goeie voorbereiding.”