Emma Meesseman: “Je moet niet denken dat je je automatisch kwalificeert”

De Belgian Cats zijn maandagnamiddag vertrokken richting Duitsland om er hun belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van donderdag (19u in Wolfenbüttel) voor te bereiden. De Duitsers staan samen met de Belgen aan de leiding in groep A. Bij een zege tegen Duitsland zijn de Belgian Cats zeker van kwalificatie voor het EK in juni in Slovenië en Israël.

Zonder Julie Allemand (hamstringblessure) rekent de Belgische ploeg vooral op kapitein Emma Meesseman, na een kuitblessure op dreef bij haar nieuwe Turkse club Fenerbahçe. “Ik weet niet of ik terug op mijn best ben, het kan nog altijd beter”, zei de 29-jarige Meesseman maandag na de training in Wilrijk. “Ik heb op mentaal vlak kunnen herbronnen door tijd thuis door te brengen met mijn familie en vrienden. Op fysiek vlak was er niet echt een pauze. Na mijn blessure heb ik veel gewerkt. Dit is misschien de eerste keer sinds lang dat ik tijd heb gehad om mijn lichaam goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen en ik dank Fenerbahçe dat ze me die tijd hebben gegeven.”

Emma Meesseman maakte de afgelopen weken indruk in de EuroLeague. Ze hoopt die lijn door te trekken bij de Belgian Cats. “Duitsland is een ploeg die veel vooruitgang boekt met meisjes die in de EuroLeague en EuroCup spelen”, verwees de West-Vlaamse naar Gülich (Valencia), Fiebich (Zaragoza) en Geiselsöder (La Roche). “Ze doen ervaring op en we moeten hen niet onderschatten. Ik vergelijk hen een beetje met ons toen we resultaten begonnen te behalen met de Cats. Continuïteit is altijd onze drijfveer geweest en is dat nog steeds. Je moet niet denken dat je je automatisch kwalificeert. Je moet af van het idee dat de Cats sowieso de eindronde bereiken.”

Na het duel met Duitsland volgt op 12 februari in Skopje tegen Noord-Macedonië de laatste EK-kwalificatiematch voor de Cats. De tien groepswinnaars en de beste vier runners-up plaatsen zich voor het EK.