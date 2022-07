Emma Meesseman is topschutter bij zege van Chicago bij Indiana

Emma Meesseman was donderdagavond de stuwende kracht bij Chicago Sky in de 84-93 zege bij Indiana Fever in de WNBA. Meesseman werd topschutter met 20 punten. Ze kwam verder ook nog tot 6 rebounds en 3 assists.

De jarige Julie Allemand – ze werd 26 – kwam tot 9 punten, 3 rebounds en 2 assists. Allemand beleefde in 2020 haar eerste avontuur in de WNBA bij Indiana. Ze knalde op het einde van het derde kwart, net voor de buzzer, van erg ver een driepunter binnen.

Woensdag leed Chicago nog een nederlaag bij Minnesota, na vijf zeges op een rij. Meesseman, Allemand en co zijn nog steeds leider in de WNBA. Eerste achtervolger Las Vegas telt één nederlaag meer dan de titelverdediger.

Dinsdag wacht het volgende duel voor Chicago, thuis tegen Atlanta Dream. Zondag staat voor Meesseman wel nog de All-Star Game op het programma.