Emma Meesseman is met Fenerbahçe veel te sterk voor Sopron in eerste kwartfinaleduel

Emma Meesseman heeft dinsdag met haar Turkse club Fenerbahçe het eerste kwartfinaleduel in de Euroleague tegen het Hongaarse Sopron met 82-62 gewonnen.

Bij de thuisploeg was Meesseman goed voor 15 punten, 6 rebounds en 4 assists in bijna 35 minuten. Teamgenote Breanna Stewart tekende voor 20 punten en 10 rebounds.

Na groepswinst geniet Fenerbahçe het thuisvoordeel in deze kwartfinale, gespeeld naar een best of three. Vrijdag volgt het tweede duel in Sopron, een eventuele belle is op 22 maart in Istanboel. De winnaar mag naar de Final Four (14 – 16 april).