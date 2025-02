Emma Meesseman en Julie Allemand met Fenerbahçe naar halve finales EuroLeague

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben zich woensdag met hun Turkse club Fenerbahçe voor de halve finales van de ‘Euroleague geplaatst. Ze deden dat door het Italiaanse Schio in Istanboel met 64-60 te verslaan. De heenmatch in Italië had Fenerbahçe vorige week al met 80-86 gewonnen.

Net als in de heenwedstrijd was Meesseman de Top Performer van haar team. In 33 minuten nam ze negentien punten (9/13 2pts, 0/1 3pts, 1/2 vrijworpen), tien rebounds en vier assists voor haar rekening. Allemand kwam in 37 minuten aan vijf punten (0/1 2pts, 1/4 3pts, 2/2 vrijworpen) en zeven assists.

Als halvefinalisten van de play-ins waren zowel Fenerbahce als Schio sowieso al zeker van een plaats in de Final Six, die van 9 tot 13 april in het Spaanse Zaragoza gespeeld wordt. Fenerbahce is nu rechtstreeks voor de halve finales geplaatst en kan daarin opnieuw Schio treffen. De Italianen moeten zich daarvoor in hun kwartfinale van het Franse Landes of het het Tsjechische USK Praag ontdoen. Fenerbahçe kan de Euroleague een derde keer op rij winnen. De jongste elf edities stond het zes keer in de finale.