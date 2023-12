Emma Meesseman en Fenerbahçe kloppen het Zaragoza van Serena-Lynn Geldof in EuroLeague

Fenerbahçe heeft woensdagavond de tiende speeldag van de EuroLeague basket bij de vrouwen winnend afgesloten. De Turkse club van Emma Meesseman legde in groep A het Spaanse Zaragoza over de knie met 71-65.

Vorige week dinsdag leden Meesseman en co nog hun eerste nederlaag van de Europese competitie bij het Franse Lyon van Julie Allemand. Tegelijkertijd had Zaragoza zijn vorige zes wedstrijden in de EuroLeague gewonnen. Een makkie zou het dus niet worden voor de Turken, die wel meteen het voortouw namen. Na het eerste kwart leidde Fenerbahçe met 28-14, waarna beide ploegen elkaar min of meer in evenwicht hielden tijdens het tweede en derde kwart. In het slot kwamen de Spanjaarden nog terug tot op zes punten, maar dichter kwamen ze niet meer.

Meesseman (16 punten, 4 rebounds), Kayla Renae McBride (23 punten, 7 rebounds) en Serife Onar (15 punten, 1 rebound) waren de uitblinkers bij Fenerbahçe, terwijl de Belgische Serena-Lynn Geldof zeventien minuten speelde in het verliezende kamp en goed was voor vier punten en evenveel rebounds.

Door de zege blijft de Turkse landskampioen leider in groep A met negentien punten uit tien wedstrijden, Zaragoza telt als nummer twee twee eenheden minder.