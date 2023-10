Emma Meesseman en Fenerbahçe hebben weinig overschot tegen Zaragoza in EuroLeague basket

Zelfs op een mindere dag blijft Emma Meesseman beslissend. Met een cruciale interceptie en de laatste twee worpen van de wedstrijd hielp ze Fenerbahçe woensdag aan een nipte 71-74 overwinning in Zaragoza op speeldag 3 in groep A van de EuroLeague basket voor vrouwen.

In Zaragoza wendde Fenerbahçe (zonder Napheesa Collier) pas in de laatste minuut een nederlaag af. Emma Meesseman (15 punten, 3 rebounds, 2 assists) bleek toen beslissend. In het thuiskamp speelde Serena-Lynn Geldof 16 minuten voor zes punten, vijf rebounds en een assist. Fenerbahçe blijft zo bovenaan in groep A met drie overwinningen, terwijl Zaragoza slechts één overwinning telt.