Emma Meesseman en Ann Wauters ontmoeten Barack Obama: “Nooit gedacht”

Emma Meesseman en Ann Wauters mogen weer iets afvinken op hun bucketlist. Met hun ploeg Chicaco Sky gingen ze deze week op bezoek bij voormalig Amerikaans president Barack Obama.

Dat Barack Obama een groot basketballiefhebber was, is al langer geweten. En nu ontving hij ook damesbasketclub Chicago Sky, die club de vorig seizoen kampioen werd in de WNBA en waar Ann Wauters en Emma Meesseman dit seizoen actief zijn. Wauters start er haar carrière als assistent-coach, voor Meesseman is het haar twede Amerikaans avontuur na Washington Mystics.

Beide dames waren onder de indruk van de ontmoeting. “Deze Ieperling heeft net president Obama ontmoet”, schreef Meesseman op Twitter. “Ik had nooit gedacht dat basketbal ervoor zou zorgen dat ik Obama zou ontmoeten. Dit was ongelooflijk.” Ook Ann Wauters voelde zich vereerd. “Wat een plezier en een eer om president Obama te ontmoeten”, liet zij weten via sociale media.

Deze Ieperling heeft net president Obama ontmoet ☺️ — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) June 7, 2022



I would have never believed that basketball would make me meet president @BarackObama. This was amazing 😌 — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) June 7, 2022



What a pleasure and an honor to meet President @BarackObama @chicagosky pic.twitter.com/CM1YojxBw5 — Ann Wauters (@AnnWauters12) June 8, 2022