Emma Meesseman blijft met Fenerbahçe foutloos in Euroleague

Fenerbahçe en Emma Meesseman blijven ongeslagen in de EuroLeague basket voor vrouwenteams, na een 50-85 zege dinsdagavond in het Poolse Lublin op speeldag 5 van groep A. Meesseman was goed voor zeven punten, twee rebounds en vier assists in achttien minuten.

Het Franse Asvel verloor verder met 84-58 bij het Italiaanse Schio. In deze vijfde nederlaag op rij stond Julie Allemand (11 punten, 7 rebounds en 8 assists) er veel te alleen voor. Nog in groep A won Zaragoza thuis met 59-47 van Valencia in een Spaans duel. Serena-Lynn Geldof speelde slechts vier minuten voor nul punten en twee rebounds.

In groep B verloor Villeneuve-d’Ascq in Praag met 74-63 van de groepsleiders. Maxuella Lisowa speelde 19 minuten voor negen punten, een rebound en een assist. Het Spaanse Salamanca en Antonia Delaere deed hetzelfde bij Basket Landes (69-48). Delaere scoorde zes punten en pakte twee rebounds in 21 minuten spelen.