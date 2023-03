Emiel Verheyde wil doorgaan tot laatste minuut: “Niets moet, maar alles mag nog voor ACJ Brugge One”

Omdat de ploeg zich plaatste voor de ‘play-ups’, maar mathematisch uitgeschakeld is voor de prijzen, kun je veronderstellen dat het seizoen nu al op zijn einde loopt voor ACJ Brugge One. Niets is echter minder waar: de Bruggelingen willen tot de laatste minuut van deze competitie op niveau presteren.

Emiel Verheyde kan een monkellachje niet verbergen als we het predicaat verrassing op ACJ Brugge One kleven. “Dat sommigen ons onderschat hebben, heeft wellicht te maken met het einde van vorig seizoen, toen het elke week zwakker werd. Vergeet echter niet dat hier veel individueel talent rondloopt, gasten die een wedstrijd in een beslissende plooi kunnen leggen.”

Betere tegenstanders

“We spelen nu ook een tweede seizoen met een haast ongewijzigde groep en willen graag op niveau blijven acteren. Niets moet, maar alles mag nog voor ACJ Brugge One. Het is in elk geval zo dat we nu wekelijks wedstrijden krijgen tegen de betere tegenstanders uit de reeks.”

Onzekere toekomst

Voor volgend seizoen blijven er voorlopig veel onduidelijkheden rond de ploeg hangen. “Coach Koen Sibiet gaat volgend seizoen alleen nog de Two-ploeg leiden. We zoeken dus een nieuwe coach voor onze One-ploeg. Ik hoop dat ik volgend seizoen in een voltallige ploeg kan spelen en dat er enkele jeugdspelers aansluiten. Sommigen toonden in vorige topwedstrijden al dat ze er klaar voor zijn.” (MD)

Zaterdag 18 maart om 20.30 uur: ACJ Basket Brugge One – Blankenberge Two.