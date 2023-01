Emanuel Verhaeghe (Avanti Brugge Two): “Ik zou graag promotie naar tweede nog meemaken”

Van bij het begin was hij erbij, en nu is hij afgescheiden ouderdomsdeken in de Two-ploeg: met zijn 46 lentes voert Emanuel Verhaeghe een mengeling van jongeren en ervaren spelers aan die én de beker én de competitie kleur geven.

“We gaan alles op alles zetten om die bekerwedstrijd tegen Middelkerke te winnen”, klinkt het strijdvaardig. “We zijn realistisch, maar beginnen met een voorgift van tien punten. Wij mogen dan al iets ouder zijn, de jongeren komen stevig opzetten.”

Geheim recept

“We moeten die gasten alle kansen geven. Volgend jaar komt een grote groep over uit de U21-ploeg. Zij moeten een plaatsje krijgen bij de Three of de Two, en misschien is dat ten koste van een van de ouderen. Maar zolang ik mee kan, ga ik door. Ik heb daar maar één geheim voor: leef gezond, blijf bewegen, maar geniet wanneer het kan en gun je lichaam rust wanneer het moet.”

Ambitieus

Verhaeghe kijkt ook uit naar het tweede deel van de competitie. “Ik ben weliswaar een paar weken out met een blessure, maar ik verlang naar het tweede competitiegedeelte, waarin we nog enkele sterke ploegen zullen treffen. Onze lat ligt echter hoog en we willen niets liever dan doorstoten naar tweede provinciale. Ik blijf de ambitie koesteren om die promotie nog mee te maken.” (MD)

Zaterdag 14 januari om 18 uur: Avanti Brugge Two – Wevelgem/Moorsele Two en donderdag 19 januari om 20.30 uur: Middelkerke One – Avanti Brugge Two (+10).