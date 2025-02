Elise Ramette wint de Sport’Yper Trofee: “Bekroning van een schitterend sportjaar”

Woensdagavond vond in CC Het Perron de jaarlijkse uitreiking plaats van de Sport’Yper Trofee. Elise Ramette won de prijs en er werden verschillende medewerkers van sportclubs in de bloemetjes gezet. Er was ook een eerbetoon voor Patrick Benoot voorzien.

Er waren elf genomineerden voor de trofee van 2024: Cis Huyghe, het eerste elftal van KVK Westhoek, Elise Ramette, Hans Planckaert, Marvin Odent (de winnaar van vorig jaar), Niel Hauspie, Sander Cottignies, Steven Vandenbussche, Tibaut Vandelannoote, de U14 van KBBC VK Iebac en wandelclub Nooit Moe Boezinge. “Er werd een recordaantal stemmen uitgebracht”, zegt Paul Masschelein, voorzitter van de sportraad. “We controleren wel goed dat er geen misbruik gemaakt wordt. Uiteindelijk werd er 2.200 keer gestemd en deze publieksstemmen telden voor de helft mee. De andere helft was via een vakjury.”

Olympische Spelen

Woensdagavond vond de uitreiking plaats en daar kwam Belgian Cat Elise Ramette als winnaar uit de bus. Zij volgt Marvin Odent op, die opnieuw bij de top vijf zat. “Elise heeft een fantastisch 2024 achter de rug, met als blikvanger de Olympische Spelen in Parijs. Ik ken Rametje Raketje en ze is een mooie sportambassadeur voor onze stad. De Spelen waren enorm in trek in onze regio. Ik ging zelf ook naar Rijsel en de metro tussen Lomme en Rijsel kleurde soms volledig Iepers. Elise kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Ze was vorige week kort in België voor haar EK-kwalifcatiewedstrijd met de Belgian Cats, maar intussen is ze weer bij haar club in Spanje.”

Eerbetoon Patrick Benoot

Het was Elises mama die de trofee – een unieke trofee gemaakt uit keramiek – in ontvangst nam. “Emmy Decramer praatte alles op schitterende wijze aan elkaar. Naast Elise verwelkomden we nog de andere laureaten van de top vijf op het podium: de U14 van Iebac, Cis Huyghe, Niel Hauspie en Marvin Odent. We reikten sportverdiensten uit aan medewerkers Jean-Pierre Dervaux en Roland Devloo (allebei van Iebac), Ludwig Lemahieu (Turnkring Vlamertinge), Ives Goudeseune (Flac Ieper) en Thierry Buseyne (100 kilometer van Ieper). Er volgde ook een eerbetoon voor de overleden schepen van Sport Patrick Benoot. Volgend jaar willen we opnieuw een Sport’Yper trofee uitreiken. We voelen dat het concept goed onthaald wordt en dat we een mooie waaier aan sporten in de kijker zetten.”