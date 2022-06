Elise Ramette trekt na vertrek bij Castors Braine naar Spanje

Elise Ramette zal volgend seizoen in Spanje basketten, bij Cadi La Seu. Dat heeft de Catalaanse ploeg, die volgend seizoen de EuroCup zal spelen, donderdag meegedeeld.

De 23-jarige Ramette kreeg haar opleiding van Philip Mestdagh in Ieper (2012-2015), waarna de point guard (1m77) in België speelde voor Gentson (2015-2017), Sint-Katelijne-Waver (2017-2020) en Castors Braine de laatste twee seizoenen.

De Belgian Cat (11 caps) verlaat ons land voor de eerste keer om een ervaring in het buitenland op te doen. Cadi La Seu beleefde vorig jaar het beste seizoen in de clubgeschiedenis met een vierde plaats in de reguliere fase, waarna een uitschakeling volgde in de halve finales van de play-offs door de toekomstige kampioen Salamanca.