Einde van een straffe reeks: Emma Meesseman lijdt eerste nederlaag in EuroLeague sinds 2019

Na 53 opeenvolgende overwinningen komt er een einde aan de straffe reeks overwinningen van Emma Meesseman in de EuroLeague basketbal bij de vrouwen. Dinsdagavond verloor Meesseman met haar ploeg Fenerbahçe op bezoek bij Lyon. Het werd 89-81. Het was al van 2019 geleden dat onze West-Vlaams Ambassadeur nog een EuroLeague-match verloor.

Meesseman en co. leidden na het eerste kwart nog met 21-25, maar trokken in de drie kwarts die daarop volgden aan het kortste eind. Allemand was in het winnende kamp goed voor twaalf punten, zes rebounds en vier assists. Meesseman liet aan Turkse zijde negentien punten, zes rebounds en vier assists optekenen.

Fenerbahçe blijft ondanks het eerste puntenverlies leider in de poule met zeventien punten. Lyon klimt dankzij haar tweede overwinning naar de zesde positie met elf eenheden.