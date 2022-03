Einde competities wenkt, promotiekansen op een rijtje: “Ons doel blijft doorstoten naar de nationale reeksen”

Door de pandemie werden tal van wedstrijden uitgesteld, wat tot een vertekend beeld leidde in de diverse klassementen. Stilaan wordt duidelijk wat de échte plaats in de rangschikking is en tegelijkertijd geven de competities hun geheimen met mondjesmaat prijs. Nog niet allemaal echter, maar we proberen al een eerste keer duidelijkheid te scheppen over de promotiekansen van enkele streekploegen.

Bij Avanti Brugge staat de champagne al klaar. De One-ploeg is op weg om het seizoen zonder nederlaag af te sluiten, wat betekent dat de topper tegen SKT Ieper Two op 10 april meteen de aanhef zou moeten zijn voor de festiviteiten.

Avanti Brugge

“Onze event manager, Tessa Cappan is in elk geval voorbereidingen aan het treffen om er een spetterende kampioenenviering van te maken”, aldus secretaris Bart Van Besien. “Het klopt dat we zowat over onze tegenstanders heen zijn gewalst en dat sommige spelers met gemak een niveau of twee hoger aankunnen. We wilden echter niet wachten om ze aan Avanti te binden, met als gevolg dat we er een heel seizoen torenhoog bovenuit steken.”

“Zonder op de feiten te willen vooruit lopen ben ik ervan overtuigd dat deze kern ook eerste landelijke waard is. Het uiteindelijke doel blijft doorstoten naar de nationale reeksen. Daarvoor is niet enkel puur sportieve controle nodig, we moeten stilaan ook met de stad onderhandelen over een eigen basketbalzaal. Een ideale locatie hebben we alvast op het oog, want stond er in het beleidsplan van de stad niet dat er in de nabijheid van het station ook nog ruimte zou zijn voor een sportzaal?”

Van Besien vermeldt in één adem ook de titelkansen van de Two-ploeg. “Ook zij staan er uitstekend voor en gaven nog geen enkel puntje weg. Omdat er in vierde provinciale nog wat meer wedstrijden te spelen zijn en omdat Wikings Kortrijk Two blijft aanklampen, valt uit de stand nog niet direct iets af te lezen, maar de Two-ploeg kan in hetzelfde weekend (zaterdagavond, 9 april, red.) zeker zijn van de titel. Ook met die tweede ploeg mikken we nog hoger. Eerste provinciale lijkt een goede uitdaging.”

Racing Brugge

Voor de buren van Racing Brugge One lijkt de titel plots veraf, na drie opeenvolgende nederlagen. Toch blijft de tweede plaats haalbaar. “Vergeet niet dat we nog een moeilijke kalender hebben”, houdt afscheidnemend coach Gunther De Pauw een slag om de arm. “Maar we verwachten vooral nog heel wat prettige wedstrijden. De promotie was nooit de ambitie, maar we willen wel elke wedstrijd winnen. Elke wedstrijd beter worden en nieuwe jongeren op het hoogste landelijke niveau brengen, dát is onze uitdaging.”

BBV Oedelem

Oedelem One had tegen KB Gistel/Oostende Four een mirakel nodig, dat er helaas niet kwam. Voorzitter Ivo De Vlieghere verwoordt het gevoel van de spelers: “Dat we de heenwedstrijd nipt verloren, blijft jammer, maar over beide wedstrijden bekeken verdienen zij de titel. De tweede plaats behalen blijft nu ons ultieme doel. We rekenen daarna op een kans om als stijger in tweede provinciale te geraken.

Basket Blankenberge

Blankenberge Two deed dan weer wel een gouden zaak, door thuis van Lauwe Two te winnen: “Daardoor halen we alvast psychologisch overwicht op de Zuid-West-Vlamingen”, aldus coach Jean-Marie Vanhulle. “Maar it ain’t over till the fat lady sings. Met nog een zware verplaatsing naar Lauwe in het achterhoofd en de wetenschap dat zij nog op Racing Brugge Three, ploeg in vorm, botsen, is alles nog mogelijk. Zelfs Oedelem Three kan als derde hond nog de titel wegkapen. De Oedelemse preses laat hierover echter niet in zijn kaarten kijken: “Dat bekijken we dan wel weer.” (MD)