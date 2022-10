Eerste zege voor Damesploeg Two Filou Oostende: “Er is een groot verschil tussen de jeugd en de seniors”

De damesploegen van Basket@Sea zitten sinds dit seizoen allemaal onder stamnummer 245 van Filou Oostende. Coach Mario Lusyne pakte met zijn jonge Two-ploeg de eerste zege van de competitie tegen Menen. Heuvelland is dit weekend de volgende tegenstander.

Tegen Menen werd vlot met 67-21 gewonnen. “Mijn meisjesploeg traint drie keer in de week twee uur en speelt twee wedstrijden op een weekend”, zegt Lusyne. “De meisjes van Menen spelen geen jeugdwedstrijd en trainen waarschijnlijk veel minder. Ze waren ook maar met zijn zessen naar Bredene gekomen. Dat verschil zie je ook in de eindstand.”

Eigen sterkte

Heuvelland is dit weekend de volgende tegenstander. “Heuvelland heb ik zelf nog niet zien spelen maar ik kan wel inschatten wat ik kan verwachten. We gaan zoals altijd uit van onze eigen sterkte. Ons spel opleggen en dit zo goed mogelijk uitvoeren is ook nu de doelstelling. We willen jeugdig enthousiasme tonen met steeds voldoende controle op het terrein. Op die manier komt dit goed.”

Progressie maken

De doelstellingen zijn alvast duidelijk. “Het hoofddoel is meisjes U16 en U19 laten proeven van tweede provinciale dames, maar we willen ook zo hoog mogelijk eindigen. We zien wel, als er heel wat meisjes progressie kunnen maken door kansen te krijgen, ben ik tevreden. Tussen tweede provinciale dames en U19 niveau twee is er toch een groot verschil en dit maakt het juist leerrijk voor de meisjes. Bij de seniors moet je regelmatig tegen zone spelen, je krijgt geen full court defense tegen en er is veel meer screening in hun spel. Allemaal serieuze aanpassingen voor de meisjes.” (BV)

Zondag 16 oktober om 13 uur: BBCP Heuvelland One – Filou Oostende Two.