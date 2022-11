Eerste zege van Dames Avanti Three is een feit: “Onze ploeg is nu al kampioen ‘teambuilding’, de sfeer is top”

Zaterdagnamiddag was er heel eventjes feest in de kleedkamer bij Dames Avanti Three in Zwevegem. Ze boekten er hun eerste overwinning van het seizoen na drie nederlagen op rij en evenveel matchen op verplaatsing. Aanstaande zaterdag begint de ploeg aan een reeksje van drie thuismatchen, te beginnen tegen Torhout Lions B.

“Het is een wedstrijd met heel veel inzet geworden”, stelt Janne Uhawhad (21). “Het was pas onze vierde match en je kon wel al zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Toch hebben we onze verschillende ‘plays’ eens kunnen oefenen.”

“Volgende match tegen Torhout zal wel lastiger worden. In hun rangen speelt ook Babette Deleersnyder, ex-dames Avanti, en die kent ons. Maar het is nu aan ons om in de komende drie thuismatchen punten te pakken en zo iets op te schuiven in het klassement.”

Schouder uit de kom

Met zeven gescoorde punten relativeerde Janne toch haar prestatie. “Ik denk dat ik toch nog iets beter kan”, klinkt het bij haar. “Maar tijdens de match kreeg ik plots last van mijn schouder, die heel even uit de kom ging. Nu zullen een paar bezoekjes aan de kine hopelijk wat soelaas brengen.”

Avanti Three in tweede provinciale is een bewuste keuze van Janne. “Ik studeer nog in Gent pedagogische wetenschappen en kan eigenlijk maar één keer per week trainen. Dat is natuurlijk niet voldoende om aanspraak te maken op een plaats in een ploeg in eerste of tweede landelijke. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat ik in een familiale ploeg ben terecht gekomen waar naast het basketbal ook plaats is voor andere dingen. Misschien zijn wij wel kampioen in ‘teambuilding’. Maar ook de geblesseerden zijn telkens op post om ons aan te moedigen.

(GD)