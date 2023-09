Eerste competitiewedstrijd damesbasket in Wervik stil gelegd nadat speelster zwaar geblesseerd geraakt

Basketbalclub BBC Wervik heeft voor de eerste keer in de heel lange clubgeschiedenis een damesploeg in competitie. Zaterdag vond in sportcentrum De Pionier tegen SKT Ieper C de eerste competitiewedstrijd plaats. Helaas in mineur want speelster Elise Van Biervliet van de thuisploeg liep een zware enkelblessure op. Zowel de ambulance als een MUG-team kwamen ter plaatse.

De spoedarts verdoofde de speelster op het terrein. “Er werd eerst gevreesd voor een gebroken enkel”, zegt voorzitter Jean-Pierre Depuydt. “Uiteindelijk is het iets minder erg maar zijn toch de ligamenten volledig afgescheurd. Eerst volgt nu zes weken gips, daarna controle en dan toch nog meerdere maanden revalidatie. Elise blijft nog tot woensdag in het ziekenhuis. We wensen haar allemaal een goed herstel.”

Het incident zorgde bij de thuisploeg begrijpelijk voor heel wat emoties. In overleg met de beide coaches en de twee scheidsrechters werd beslist de wedstrijd niet te hernemen.

(EDB)