Eerste competitienederlaag in jaren voor Avanti Brugge One: “Verwacht reactie in bekermatch”

Avanti Brugge kan toch nog verliezen. Het gebeurde al eens in een oefen- of een bekerwedstrijd, maar de voorbije jaren leek de ploeg in de competitie onoverwinnelijk. Dat die nederlaag er komt net vóór een prestigeduel in de beker van Vlaanderen maakt de Bruggelingen echter des te hongeriger.

Niels Hofmans speelde amper 5-6 minuten vooraleer het noodlot toesloeg: “Ik liep een hamstringblessure op waarvan de gevolgen nog moeten blijken. Vast staat dat ik een tijdje out ben en de bekerconfrontatie mis.”

Bonuswedstrijd

Hij reageert echter verrassend op de vraag of dit dan het slechtst mogelijke ogenblik is om uit te vallen. “Als ik eerlijk ben, had ik deze blessure liever opgelopen in de bekerwedstrijd dan vorige zaterdag tegen Hansbeke. De competitie primeert namelijk en hoewel ik uitkeek naar de bekerwedstrijd tegen tweedeklasser Limburg United, een niveau waar ik vroeger al speelde, blijft de beker een extraatje. Wel verwacht ik een reactie van de ploeg in die bekermatch. Ik ga ervan uit dat iedereen teleurgesteld was na de wedstrijd tegen Hansbeke en komende zaterdag zal willen tonen dat we ons hogere spelpeil nastreven.” (MD)

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur in Beernem (Drogenbrood): Avanti Brugge One (+10) – Limburg United Two.