Eerste benefietavond House of Talents Spurs meteen een schot in de roos met een opbrengst van € 258.800!

Op dinsdagavond 28 januari vond de eerste editie van de Spurs Charity plaats in de sfeervolle kunstkerk Rochus in Kortrijk. Met maar liefst 33 deelnemende bedrijven en 330 aanwezige gasten was het evenement een groot succes en een teken dat basketbal leeft in de regio.

Het hoofddoel van de avond was het inzamelen van fondsen voor drie belangrijke pijlers van de club. Een deel van de opbrengsten gaan naar de jeugdwerking van HOT Spurs zodat de club de basketbalsport toegankelijk kan houden voor elk kind dat wil spelen, ongeacht het niveau of de afkomst.

De benefietavond ondersteunt ook Brotherhood Basketball, een sociaal-sportief project dat jongeren van gelijke welke achtergrond een plek biedt om zonder obstakels te sporten en te groeien. BHB HOT Spurs coach Sukru Taskin won eind 2023 nog de Social Spur van het jaar.

Tot slot gaat een deel van de opbrengst naar het G-basketbalteam van de Spurs. Dat neemt dit jaar deel aan de Special Olympics. Het geld zal gebruikt worden om een stage te organiseren als unieke ervaring voor de spelers met een beperking.

Stappen richting professionele organisatie

“Sinds mijn aantreden als voorzitter vier jaar geleden is er veel veranderd”, aldus Steve Rousseau, voorzitter van House of Talents Spurs. “Onze heren waren een middenmoter in tweede klasse, nu spelen ze aan de top van BNXT (de hoogste klasse, red.). De club was toen nog een echte vzw zoals quasi alle sportclubs, ondertussen zetten we volop stappen naar een meer professionele organisatie.”

“Wat echter niet veranderd is: we zijn nog steeds de grootste club van België met 710 spelers in 59 teams. We zetten in op alle niveaus, leeftijden en achtergronden omdat we een club willen zijn waar iedereen de kans krijgt om te basketten. Om dit zo te kunnen houden in de toekomst organiseerden we deze charity avond, met succes!”

De gasten genoten van een luxe driegangendiner bereid door drie gerenommeerde sterrenchefs uit Kortrijk: Martijn Defauw (Rebelle), Matthieu Beudaert (Table d’Amis) en Sebastien Ververken (Vol-Ver). Sportjournalist Ruben Van Gucht praatte de avond met veel enthousiasme aan elkaar.

Het hoogtepunt was de veiling met unieke items zoals een gesigneerd shirt van Remco Evenepoel, Emma Meesseman en Hans Vanaken, fietsen van Wout van Aert en Arnaud De Lie en een diner met Conner Rousseau. Ook enkele exclusieve kunstwerken gingen onder de hamer. De opbrengsten van deze veiling maken een wereld van verschil voor de club en haar initiatieven.

“De bestuurders van de club hebben hun hart en ziel gelegd in het verzamelen van de veilingprijzen, wat tot dit ongelooflijk resultaat heeft gelei”, zegt Xavier Dewulf, bestuurder van House of Talents en eigenaar G&V Energy Group. “Dankzij de goede banden van G&V met Wout van Aert wisten we zijn crossfiets van dit seizoen te strikken. De gelukkige koper moet de fiets nu tijdelijk afgeven zodat Wout alles kan geven op het WK veldrijden van komende zondag waarna de nieuwe eigenaar Wouts unieke fiets een mooi plekje kan geven.”