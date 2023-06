Een man die hoger dan de hemel mikt: Bellegemnaar Davy Callewaert is general manager van Kortrijk Spurs

Kortrijk Spurs heeft enkele dagen geleden de naam van zijn eerste general manager bekend gemaakt. Davy Callewaert uit Bellegem, een vertrouwd gezicht in basketkringen, liet het basketmilieu een vijftal jaar wat opzij liggen en komt nu langs de voordeur opnieuw binnen.

“Toen ik de vacature zag, heb ik daarover uiteraard eerst met mijn vrouw Kim en de kinderen gesproken”, zegt Davy Callewaert (47). “Dat er drukke tijden aanbreken, met veel uithuizigheid, is voor mijn gezin niet nieuw. Toen ik speelde en/of coachte, was ik – in combinatie met mijn werk – ook vaak afwezig. Felix, net elf geworden, en June, bijna veertien, zijn niet direct met de basketmicrobe besmet: hij stopte in de coronaperiode, en zij tennist en ziet ook wat in atletiek.”

“Na een paar dagen reflectie was er niet veel twijfel meer. De functie, een fulltime opdracht, werd meteen op een behoorlijk niveau ingeschat. Ik had een managementvennootschap opgericht, maar die staat nog in een pril stadium. Dat is makkelijker om op zo’n moment de situatie on hold te zetten.”

“Mijn basketverleden als speler – twintig jaar – coach en sportief manager draag ik sowieso mee, samen met de vele contacten in het basket op verschillende niveaus. Ik ben Kortrijkzaan en ga, steunend op de ervaring uit mijn beroepsverleden, de uitdaging aan. Graag wil ik benadrukken dat de functie niet alleen is gecreëerd voor de heren One in BNXT League, maar ook voor de andere ploegen, heren, dames en jeugd.”

“In de gesprekken met Steve Rousseau zijn de grote lijnen van het duurzaam Spursproject uiteengezet. Steve en ik hebben als spelers samen een schitterend seizoen beleefd met Izegem in eerste provinciale. We werden kampioen in de competitie, maar moesten toch de duimen leggen in de play-offs tegen Oostende. Mooi dat we twintig jaar later opnieuw de handen in elkaar slaan. Op 1 juni ga ik officieel van start in mijn nieuwe functie, en dan gaan we de grote lijnen van het project in detail uitwerken.”

Voetstappen

Davy Callewaert heeft heel wat ervaring op het vlak van management. Gaandeweg verzamelde hij daarbij veel motiverende quotes. Zijn levensmotto luidt A goal should scare you a little and excite you a lot – een doel mag je een beetje afschrikken, maar moet je vooral prikkelen.

Voor de Kortrijk Spurs vindt hij deze de mooiste, van de Canadese countryzanger Paul Brandt: Don’t tell me the sky is the limit, when there are footprints on the moon – zeg me niet dat de hemel de limiet is, als er voetstappen op de maan staan.

Kortrijk Spurs weet dus meteen dat er hoog zal worden gemikt. (JS)