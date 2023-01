Dylan Heusequin (KBGO Finexa Basket@Sea Two) wil ongeslagen reeks zo ver mogelijk verderzetten

KBGO Finexa Basket@Sea Two is in tweede landelijke nog altijd ongeslagen. Vorig weekend werd met ruime cijfers gewonnen van Basket Blankenberge. Dylan Heusequin was met maar liefst 45 punten topschutter van dienst. Dit weekend staat de topper tegen Erpe-Mere, de nummer twee uit de stand, op de agenda.

Basket Blankenberge werd afgelopen weekend met 74-105 opzijgezet. “Het was een wedstrijd waarin we de bijna slipper van de week ervoor tegen Jeugd Gentson wilden rechtzetten, want toen speelden we als ploeg niet op niveau”, vertelt Dylan Heusequin. “We waren gebrand om deze wedstrijd een goede prestatie neer te zetten. We hadden een moeilijk begin, maar kregen snel grip op hoe Blankenberge ons defensief wou aannemen. Ik profiteerde van de open ruimte die er soms lag in hun defense en kreeg de bal op de juiste momenten. Mijn ploeggenoten zagen dat ik goed in de match zat en efficiënt aan het spelen was waardoor ze vaker voor mij speelden.”

Tegenstander niet onderschatten

Deze week volgt de topper tegen Black Boys Erpe-Mere, tweede in de stand met drie verliesbeurten achter hun naam. “Het zal volgens mij een high paced game worden zoals in de heenronde. We onderschatten de tegenstander nooit en proberen hun sterke punten af te nemen zodat ze niet hun manier van spelen kunnen opdringen aan ons. Richting de volgende ronde is deze match er dan ook een die we moeten winnen.”

Kampioen spelen

De doelstellingen blijven heel duidelijk. “De ambitie is om dit seizoen opnieuw kampioen te spelen. We spelen tot nu toe een heel sterk seizoen met nog geen enkele verloren wedstrijd in de competitie. Deze ongeslagen reeks zouden we graag zo ver mogelijk verderzetten.”

Heusequin heeft de keuze voor volgend seizoen ook al gemaakt. “Ik voel me goed in de ploeg en krijg enorm veel vertrouwen van de coach. Dus was de beslissing snel gemaakt om volgend jaar te blijven”, besluit Heusequin. (BV)

Zondag 29 januari om 11 uur: KBGO Finexa Basket@Sea Two – Black Boys Erpe-Mere One.