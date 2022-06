Dusan Djordjevic blijft ook een twaalfde seizoen bij Oostende

Kapitein Dusan Djordjevic (39) basket ook in het seizoen 2022-2023 bij Filou Oostende. De spelverdeler, die al elf landstitels op rij won, vangt deze zomer dus een twaalfde seizoen bij de Zeekapiteins aan.

De Servische spelverdeler Dusan Djordjevic won in de lente van 2011 met het Sloveense Krka Novo Mesto de FIBA Eurochallenge na een Final Four in Oostende. Daarna zette hij de stap naar Oostende waar op 1 december 2011 Dario Gjergja coach werd. Gjergja en Djordjevic vormden meteen een gouden duo dat inmiddels elf landstitels op rij won en in die periode ook zeven bekers van België veroverde. Djordjevic is het verlengstuk van Gjergja op het terrein. De coach schonk zijn spelverdeler ook het koosnaampje “Professor Doctor”.

In 2014 volgde Djordjevic als kapitein van Oostende Vesa Petrovic op. Voor het eerst sinds het seizoen 2011-2012 miste Djordjevic nu de play-offs. Een voetzoolblessure hield hem langs de zijlijn. Djordjevic, een Serviër uit Belgrado, heeft al een paar jaar ook de Belgische nationaliteit. Nooit eerder baskette iemand zo lang in het shirt van Oostende. (P.R)