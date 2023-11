Dunkende Joppe Mennes met Filou straks in Oldenburg

Volgende week vangt het tweede gedeelte van de poulefase van de Basketball Champions League (BCL) aan. Als Filou Oostende dinsdag ook zijn uitwedstrijd in het Duitse Oldenburg wint, zet het een heel grote stap naar de play-ins.

Na Txus Vidorreta, coach van Tenerife, is Dario Gjergja de coach met de meeste BCL-zeges, 41 al. Ja, hij is tweede in de BCL-wins all-time! Hij boekte die 41ste overwinning trouwens in ware Gjergja-stijl door Europa uit het niets te laten kennismaken met een ware Belgische belofte. Die hoogvlieger is Joppe Mennes. “Thuis tegen Oldenburg speelden we onze beste match tot nu toe, zeker ook van mij”, zegt de energieke basisspeler Mennes. “Mijn tien punten zijn mooi, al is dat normaal mijn taak niet. Mijn vijf dunks gaven me veel energie. De rest van de ploeg ook, trouwens. Dat de zaal mijn voornaam scandeerde, is leuk. De supporters waren met velen aanwezig en ze waren heel belangrijk voor ons. Onze agressiviteit in defensie vormde een belangrijk verschil tussen ons en Oldenburg. Wanneer we de bal zo vlot laten rondgaan, hebben we ook meer spelvreugde.”

Verrassen

De BCL is halverwege de poulefase. Na drie van de zes speeldagen leidt Straatsburg in groep E met 3 op 3 voor Pinar Karsiyaka (2), Filou Oostende (1) en Oldenburg (0). “Dinsdag spelen we in Oldenburg. Dat wordt heel belangrijk. Daar willen we een goede zaak doen. Nadien komen Karsiyaka en Straatsburg nog naar Oostende. We kunnen altijd verrassen”, zegt Joppe Mennes.

Twee dagen na de aanwerving van gewezen MVP Jean Salumu, kondigde BCO aan dat de club en speler Ruben Jr Nembhard een onderling akkoord bereikten om de samenwerking stop te zetten.

Hoopvol nieuws bij de herstellenden. Center Servaas Buysschaert heeft de teamtrainingen bij Filou Oostende hervat. Door een slecht neerkomen op training liep de Kortrijkzaan eind september een scheurtje aan de gewrichtsbanden van de linkerenkel op. Filou Oostende durft nog geen datum prikken wanneer Buysschaert opnieuw speelklaar zal zijn.

(Peter Rossel)