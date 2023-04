Dubbel feest bij Avanti Brugge: Two en Three kampioen

Niet één, niet twee, maar alle drie de seniorenploegen pakken dit seizoen de titel. De Two- en de Three-ploeg speelden op hetzelfde moment, maar vonden mekaar na afloop voor een gezamenlijk feestje in hun thuiszaal.

Voor de Two-ploeg is de laatste speeldag en de confrontatie met de dichtste achtervolger, Oedelem Two, een wedstrijd zonder verder belang. De ‘futures’ klaarden de klus in eigen huis voor het talrijk opgekomen publiek: 117-66. Middelkerke Two was echt geen partij voor de mix van ervaren en jeugdige Avanti-spelers. Die maakten meteen brandhout van de bleke kustdefensie (34-2 na amper 10 minuten). De rust werd bereikt bij 62-28 en met de wetenschap dat er van een echte wedstrijd geen sprake was.

Toch begon de tweede helft gelijkopgaand (11-11). Het was echter wachten tot de century op het bord kwam. Tot twee keer toe mislukte het om de afscheidnemende Thomas Ingelbrecht dat cadeau te gunnen. Toen uiteindelijk Daan Chielens het 100e punt aantekende, bleven er nog 4 minuten over voor applausvervangingen.

Verhaeghe en Ingelbrecht oogstten meest van al waardering en laatstgenoemde kreeg de eer om het netje te knippen: “De mannen daagden me uit om met links de century te scoren, maar ik ben nooit de speler geweest die voor een vracht punten zorgde. Dat ik het netje mocht knippen, vond ik een heel mooi gebaar.”

In principe komt die eer toe aan de captain van het team, maar Alexander Albrecht verduidelijkte de keuze voor Ingelbrecht: “De eerste titel met de One van Avanti mocht ik zelf knippen, maar daarna hebben we telkens iemand anders die traditie gegund. Voor mij is dit eigenlijk al de achtste titel met Avanti: vier keer One, twee keer Two en twee keer als assistent van de One-ploeg. Reken er de twee met Koekelare bij en we komen aan het ronde getal van tien.”

Vraag is maar of dit de laatste is? Albrecht gaat in elk geval nog door en Avanti Two blijft ambitieus. “We willen graag doorstoten naar eerste provinciale en tweede landelijke,” aldus coach Dries Allemeersch. “We zullen ook in tweede provinciale voor de eerste plaats spelen.”

Scheepsrecht

Op hetzelfde ogenblik werd Avanti Three kampioen in vierde provinciale B op het veld van Oedelem Three. De thuisploeg klampte lang aan (34-38), maar moest na de rust de rol lossen. Voor de Three is dit een redelijk onverwacht succes. “Niet voor niets zijn wij de ‘family’, een ploeg waarin elke speler zijn kans krijgt,” aldus mede-coach Dries Aelter.

(MD)