Dubbel blijft doel voor Zwevezele One

In de competitie in eerste provinciale werd een tweede nederlaag opgelopen, maar gewonnen geeft Zwevezele zich nog niet. Concurrent Izegem bleef vooralsnog foutloos, maar de mannen van Joeri Bourdeaux blijven geloven in de eigen kansen. Ook de beker van West-Vlaanderen blijft een doelstelling.

Die tweede nederlaag liet volgens Laurent Lhote geen sporen na. “Natuurlijk leggen we ons nog niet neer bij het meesterschap van Izegem. De eerste ronde is nog niet eens voorbij. In januari volgen nog twee wedstrijden uit de heenronde en die gaan we met hetzelfde elan aanvatten. Tussen kerst en nieuw hielden we volledige rust, maar dat is ook nodig om daarna met volle goesting te herbeginnen.”

In 2024 herneemt Zwevezele trouwens niet met een competitie- maar met een bekerwedstrijd.

Derbykoorts

“We blijven inderdaad op twee paarden wedden en beschouwen de derby tegen Tielt daarom als een must win. Als we die beker van West-Vlaanderen willen winnen, dan mogen we tegen de leider uit tweede provinciale geen steken laten vallen.”

Die buren uit Tielt ruiken nochtans kansen. “Hoewel de competitie primeert, wordt het ongetwijfeld een geladen derby”, aldus coach Hans Vanoosthuyze. Jammer dat de wedstrijd op een donderdagavond afgewerkt wordt. Doorgaans trekken wij veel supporters, ook op verplaatsing, maar dat zal op een weekdag net na nieuwjaar wel wat minder zijn.”

De Tieltse oefenmeester kent de opponent redelijk goed en noemt de ‘factor Linskens’ bepalend voor het resultaat. “Uiteraard heb ik een plannetje, maar dat is niet bestemd voor deze voorbeschouwing”, lacht hij.

Laurent Lhote is daarin minder radicaal: “Uiteraard rekenen we op Mikhail om inside de beslissingen te forceren, maar we beschikken in Zwevezele over een uitgebalanceerd geheel, waarin ook shotters en drivers hun rol spelen.” (MD)