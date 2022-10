Dubbel bekertreffen voor Oostkamp One: “We willen tonen wat we waard zijn”

Momenteel gaat het de Merels niet alleen in de competitie voor de wind. Zowel voor de beker van België als de beker van Vlaanderen is Oostkamp One nog bij de laatste 16, respectievelijk 32. Over echte winstkansen wordt met geen woord gerept, maar het is duidelijk dat spelers en begeleiders uitkijken naar de komst van Antwerp Giants en de uitwedstrijd bij Kortrijk Spurs.

In de competitie verloor Oostkamp slechts een van de vijf wedstrijden, zodat ze meteen na ongeslagen leider Comblain volgen. “Binnen de groep zit de sfeer echt goed”, licht Sam Lambrecht toe. “We waren vorig jaar al goed op mekaar ingespeeld en dat resulteerde in een goede competitiestart. Ik maak me zelfs sterk dat we ook in Flénu winstkansen hadden, maar daar misten we Laurent Lhote (nog enkele speeldagen out met een knieblessure, red.) in het slotquarter heel erg.”

Verrassing mogelijk?

Komend weekend ligt de competitie even stil voor de bekerwedstrijden. Omdat de Merels zowel in de beker van België (1/8 finale) als in de beker van Vlaanderen (1/16 finale) nog bij de overlevers zitten, moeten ze dus twee keer aan de bak. “Eigenlijk verwacht ik twee keer hetzelfde scenario, want het zijn ploegen die normaliter een maatje te groot voor ons zijn. Iedereen kijkt echter uit naar deze wedstrijden, die moeilijk ogen, maar vooral heel leuk zijn. We willen zeker de kans grijpen om te tonen wat we waard zijn. Het zou een grote verrassing zijn, maar we hopen iets mee te pikken.”

Waarde-oordeel

Vooral bij Antwerp zitten meerdere spelers met wie Lambrecht nog samenspeelde bij Oostende. “Met een viertal spelers vormde ik ooit een team, anderen ken ik nog als tegenstander in de hoogste nationale reeks. Het maakt het des te aantrekkelijker om eens te beoordelen hoe ver we met deze groep staan. Hopelijk kunnen we er dingen uit leren en meenemen naar de competitie. Tussen beide wedstrijden zitten enkele rustdagen. Voor de meeste spelers zijn dit ongewone toestanden”, signaleert de student aan de politieschool nog, “maar voor Jarne Vandenabeele, ex-Basket@Sea, en voor mij, is een regime waarin je bijna elke dag traint of speelt, niet zo bijzonder. Integendeel, het doet me goed om nog eens zo’n topweek mee te maken.” (MD)