Drievoudig NBA-kampioen mag ons land niet binnen wegens ongeldige reispas (tot ongenoegen van landskampioen Filou Oostende)

Bastbalclub Filou Oostende moet nog wat langer wachten op shooting guard Patrick McCaw en guard Khalil Ahmad.

Recordkampioen Filou Oostende blijft kampen met administratieve problemen voor twee resterende nieuwe spelers. “Wat Khalil Ahmad betreft, zit het papierwerk in de eindfase. Het neemt vreselijk veel tijd in beslag en loopt veel stroever dan in het verleden. We hopen hem tegen de fandag van zaterdag te kunnen presenteren aan onze supporters”, zegt CEO Jurgen Vanpraet.

In gesloten instelling

Het dossier van Patrick McCaw; drievoudig NBA-kampioen, is nog een heel ander verhaal. “Bij zijn aankomst in Brussel bleek zijn internationale reispas volgens de dienst vreemdelingenzaken niet geldig. Het stond in de databank opgegeven als verloren en dus mocht McCaw ons land niet in”, vertelt Vanpraet. “McCaw werd opgesloten in de gesloten instelling in Steenokkerzeel en vier dagen later op een vliegtuig teruggezet naar de USA. Daarmee is de lijdensweg nog niet afgerond, want het duurt momenteel ruim twee maanden om een nieuwe internationale pas in Amerika te krijgen. Daar willen we als club niet op wachten.”

“Procedure moet eenvoudiger”

Filou Oostende is intussen onderhandelingen gestart voor de aanwerving van een ervaren speler op diezelfde positie. “We vernemen dat nog clubs kampen met de administratieve procedures. We denken ook dat dit eenvoudiger kan en moet. We willen dit aankaarten op federaal en Vlaams niveau”, besluit Jurgen Vanpraet.