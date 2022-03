Dries Rotsaert ziet dit weekend ex-ploeg Zwevezele terug na het missen van de heenwedstrijd: “Titel pakken en doorstoten naar nationale”

Zelfs als het wat stroever loopt, maakt Avanti het in de tweede helft of het slotquarter nog af. Niemand lijkt de Bruggelingen nog een strobreed in de weg te leggen. Nu ook runner-up SKT Ieper Two tegen een onverwachte nederlaag opliep, lijkt een vervroegde titelviering al dichtbij te komen.

Maar eerst kijkt Dries Rotsaert uit naar het weerzien met de Zwevezeelse familie, waar hij zich vier jaar lang heel goed voelde. “Door een coronabesmetting miste ik de heenwedstrijd en dat stak toch wel een beetje. Van de spelers blijft eigenlijk alleen Ruben Casteleyn over, maar de bestuursequipe is nagenoeg ongewijzigd sinds ik er in alle vrede vertrok. Zwevezele is een club met een prima omkadering en de mensen leven er voor de club. Het wordt zeker een blij weerzien. Dat ze het nu wat minder goed doen, heeft vooral te maken met blessureleed, waardoor ook Joeri Bourdeaux en Bram Deceuninck (resp. 43 en 42, red.) er weer bijlopen.”

Dat het de voorbije twee weekends iets minder vlot liep, wijt Rotsaert, die in de zorg werkt, vooral aan het eigen team: “Tegen Baasrode bijvoorbeeld liep het aanvankelijk wat moeilijker omdat het defensief niet gesmeerd liep en we veel balverliezen leden. Enkele spelers bleven afwezig op de training en dat voel je meteen. Tijdens de tweede helft konden we steeds meer ons eigen tempo opleggen en kon ik persoonlijk mijn gestalte-overwicht uitspelen en wegen op de offensieve rebounds.”

35 lentes

Voor de rest van het seizoen verwacht de Moorselenaar nauwelijks nog problemen. “De uitwedstrijd op Ieper zal de topmatch van het seizoen geweest zijn. We hadden het daar knap lastig maar keerden uiteindelijk met de volle buit terug naar Brugge. Het coronajaar zorgde voor uitstel; eigenlijk hadden we nu al in eerste landelijke moeten spelen. Het blijft het doel om zo snel mogelijk die titel te pakken en door te stoten naar nationale. Dat zou ik graag nog meemaken, al zal ik dan 35 jaar zijn. Het lichaam wil echter nog altijd mee, uitgenomen daags na een wedstrijd”, lacht hij. (MD)

Zondag 6 maart om 11 uur: Avanti Brugge One – De Westhoek Zwevezele One.