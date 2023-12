Driepuntspecialist Pierre-Antoine Gillet geniet van de Champions League: “Er is slechts één methode: werken, blijven werken”

Slechts één basketter mocht aan alle acht campagnes van de Champions League deelnemen: Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet. Deze power forward verdedigde de kleuren van drie clubs in evenveel landen: het Franse Chalon, het Spaanse Tenerife en nu al zijn zesde jaar, gespreid over twee periodes, bij Oostende.

In Straatsburg speelde Pierre-Antoine Gillet in het najaar van 2016 zijn allereerste wedstrijd op de Basketball Champions League (BCL) Dinsdag komt Straatsburg op bezoek in de COREtec Dôme. Het wordt de 73ste wedstrijd van Gillet in deze continentale clubcompetitie.

“Je kan me een veteraan in de Champions League noemen”, glimlacht Pierre-Antoine Gillet, die de twee eerste wedstrijden van de Champions League in 2016-2017 wegens een blessure miste. “Oostende was een vaste deelnemer aan de Eurocup en we hadden ook al aan drie kwalificatietornooien voor de Euroleague deelgenomen. Onmiddellijk waren we gelukkig met deze nieuwe competitie, de Champions League. Het niveau en de intensiteit nemen elk seizoen toe. Op het Europees niveau kan elke vergissing je pijn doen. In de Champions League moet je oog hebben voor elk detail. Je bekampt er trouwens teams met een veel hoger budget. Dankzij al onze deelnames aan de Champions League trekken we goede Amerikanen aan. Voor de opleiding van onze eigen jongeren is die ervaring ook heel belangrijk. Veel spelers zetten in deze Europese competitie een extra stap omdat ze zich aan het hele continent kunnen tonen. De visibiliteit van de Champions League is trouwens heel groot.”

BCL-zilver

Na dat eerste seizoen trok Gillet naar Chalon-sur-Saône, dat pas de Franse landstitel gewonnen had. “In de halve finales van de FIBA Europe Cup had ik een paar goede matchen tegen hen gespeeld. Daarom wou hun coach mij in zijn team. Het bewees nogmaals de kracht van een Europese competitie”, zegt Gillet. In die tijd was er voor Champions League-ploegen die de Round of Sixteen niet haalden, nog een vangnet in de FIBA Europe Cup.

Gillet bleef slechts één seizoen in Frankrijk. In 2018-2019 droeg hij het shirt van Tenerife, winnaar van de allereerste BCL-editie. “Dat seizoen bereikten we de Final Four. Het was aangenaam dat die eindstrijd in het Sportpaleis van Antwerpen plaats had. Zo baskette ik weer even in mijn thuisland, België. Familie en vrienden woonden deze Final Four bij. Onze tegenstander in de halve finale was trouwens Antwerp Giants. Die dag moest ik wel goed presteren”, wijst hij even naar de rivaliteit tussen Antwerp Giants en Oostende. “We wonnen tegen Antwerp Giants, maar in de finale sneuvelden we helaas tegen Virtus Bologna. Toen was dat een grote ontgoocheling. Achteraf besef je dat het toch mooi was finalist te zijn. Die zilveren medaille blijft een mooie herinnering”, meent Gillet. “Wellicht was dat ook mijn beste seizoen als basketter. Bij Tenerife beleefde ik het basket waarvan ik echt hield. In dat team moest je echt verstandig spelen”, vertelt Gillet, die thuis in Tenerife tegen het Tsjechische Opava zijn allerbeste BCL-match speelde. De power forward realiseerde een fantastische double-double: 20 punten aan 88,8 procent en 14 rebounds in 20 minuten.

Blockshot tegen Tenerife

Na Tenerife verdedigde Gillet de kleuren van het Spaanse Fuenlabrada, dat niet aan de BCL mocht deelnemen. Het coronavirus zette echter in maart 2020 alle competities stop. De BCL nam in september 2020 de draad opnieuw op. Gillet had die zomer bij Oostende een contract getekend. Dat Oostende had zich geplaatst voor de Round of Sixteen en zo proefde Gillet nog van een late epiloog van de BCL 2019-2020, een playoff-match in Tenerife. Het was één van zijn vele BCL-matchen met Oostende.

Natuurlijk koestert Pierre-Antoine Gillet mooie herinneringen aan heel wat BCL-duels met Oostende. “Zo denk ik nog aan een pittige zege thuis tegen Tenerife in die eerste editie, 2016-2017. Zij hadden de laatste aanval en kozen voor een lay-up, maar ik pakte met een blockshot uit. Zo wonnen we de wedstrijd. Wij boekten nog enkele overwinningen tegen heel goede teams, zoals de éénpuntwinst (99-98) tegen San Pablo Burgos, toen de titelverdediger in de Champions League. Het gebeurde meer dan eens dat we tegen een ploeg basketten die als favoriet de Final Four bereikte. Anderhalf jaar geleden wonnen we thuis met 18 punten tegen Malaga in de Round of Sixteen. Vergeet ook niet onze knappe winst op bezoek bij Galatasaray Istanbul vorig seizoen. Aan het halfuur keken we nog tegen een achterstand aan, maar we wonnen op Turks terrein met zes punten.”

“De Champions League maakte me een betere basketter”, bekent Pierre-Antoine Gillet, vorig seizoen Speler van het Jaar in België. “Fysiek word je sterker, mentaal moet je meer gefocust zijn. Alles is sneller, alles is sterker, alles is hoger. In de Champions League is alles op een hoger niveau. Je moet waakzaam zijn tot op het einde. Dit zijn heerlijke wedstrijden, tot in de money time. Door die ervaring groei je als basketter”, stelt Gillet vast.

Steeds blijven werken

Met meer dan 120 driepunters is Pierre-Antoine Gillet één van de tien beste afstandsschutters in de Champions League. Gillet vlamde al 15 wedstrijden op een rij bommen in het vijandige netje. Meer nog, hij deed het in 27 van zijn 28 vorige BCL-wedstrijden. Alleen op bezoek bij het Bosnische Igokea in januari 2022 slaagde hij daarin niet.

“Neen, daarvoor heb ik geen geheim. Er is slechts één methode: werken, blijven werken, elke training vaak driepunters gooien. Als jonge speler had ik al een goede techniek. Maar ik bleef mijn shot duizenden keren oefenen. Voor alles moet je werken”, geeft de topper wijze raad aan alle jonge basketters.