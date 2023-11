Drie jonge spelers keren met Blankenberge terug naar Racing Brugge: “We hebben de tijd aan onze zijde”

Maar liefst drie ex-Racingers maken momenteel het mooie weer bij Blankenberge One. Zij keren morgen met de kustploeg terug naar het KTA, waar zij een groot deel van hun opleiding kregen, maar nu gebrand zijn op de overwinning en een plaats in de subtop met hun nieuwe thuis.

Eerst even een stand van zaken: Racing Two beleeft een eerder moeilijk seizoen. De ploeg werd redelijk ingrijpend veranderd en coach Kurt De Buck werd al een paar keer vriendelijk verzocht om enkele van zijn basisspelers uit te lenen aan de One-ploeg, wanneer blessurelast dat vereiste.

Bij Blankenberge heeft coach Pieter De Rycker zeker geen reden tot klagen, want zijn jonge garde legde vorig weekend het vuur zelfs aan de schenen van leider Izegem. Eén van die jonge mannen is Alec Wieland (21), die jarenlang in Brugge speelde. “Mijn mama nam me mee naar de wedstrijden van ooms Wim en Guy Gadeyne. Ik had meteen de microbe te pakken en ik was amper vijf jaar oud toen ik bij de Blankenbergse basketschool ingeschreven werd. Rond mijn twaalfde kreeg ik de kans om landelijk basketbal te spelen bij Racing. Daarna ging ik in op de vraag van Pieter De Rycker om bij Blankenberge One te spelen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Een jaar later kon ik eindelijk samen met de ooms op het terrein staan.”

Bouwen aan een team

Dit jaar krijgt Wieland gezelschap van Jeroen Craenhals en Luka Van Coillie, ook ex-Racingers. “De verjonging van de spelersgroep gebeurde nogal radicaal in onze ploeg. Dat resulteert in zeer intensief basketbal, maar we moeten nog veel leren. We hebben echter de tijd aan onze zijde”, aldus Alec. “Dit seizoen is de top-5 zeker haalbaar. Als we enkele jaren samen kunnen spelen, zit een titel er binnenkort misschien wel in. Maar eerst zijn we erop gebrand om onze ex-ploeg te verslaan en onze huidige positie in het klassement te versterken.” (MD)