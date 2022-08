Drie G-league-spelers naar landskampioen Filou Oostende

Landskampioen Filou Oostende heeft forward Tre Shawn Thurman, shooting guard Breein Tyree en forward Vrenz Bleijenbergh als aanwinsten voor de komende competitie. Dit drietal was het voorbije seizoen in de Amerikaanse G-league actief.

De Amerikaanse shooting guard Breein Tyree (24, 1,88 meter) realiseerde vorig seizoen in de G-League, 13,2 punten en 3,7 assists in gemiddeld 24 minuten gedurende 26 matchen bij Raptors 905 uit het Canadese Ontario. Voordien speelde hij bij Ole Miss Rebels, het NCAA-team van de universiteit van Missisippi. Jürgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, noemt Breein Tyree eenzelfde spelerstype als Phil Booth.

Forward Tre Shawn Thurman (26, 2,01 meter) baskette het voorbije seizoen bij Stockton Kings, de partnerploeg van NBA-club Sacramento Kings in de G-league. Daar noteerde hij gemiddeld 7 punten, 4,5 rebounds en 1 assist in 20 minuten tijdens 33 matchen. Voordien speelde Thurman bij Nevada Wolf Pack en Omaha Mavericks. In februari 2021 speelde Tre Shawn Thurman twee interlands met de nationale ploeg van Amerika. In deze kwalificatiematchen voor de AmeriCup tegen de Bahama’s en tegen Mexico, telkens een overwinning, was Thurman goed voor 3,5 punten, 5 rebounds en 1 steal gedurende gemiddeld 15’30”. Gewezen USA-international Thurman is een opvolger voor Demetrius Conger maar kan ook op de 4-spot aan de bak.

Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh (21, 2,08 meter) is de derde nieuweling bij Filou Oostende. De forward met NBA-ambities genoot zijn opleiding bij Antwerp Giants. Het voorbije seizoen baskette hij eerst bij Real Betis uit het Spaanse Sevilla, vanaf eind februari bij Windy City Bulls, een partnerploeg van NBA-club Chicago Bulls. Filou Oostende heeft nu het grootste deel van zijn huiswerk voor het nieuwe seizoen afgerond. (PR)