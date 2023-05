Djordjevic (40) wil carrière afsluiten met twaalfde titel

Point guard Dusan Djordjevic is al twaalf seizoenen lang het hart van BC Oostende. Sinds de komst van de Serviër was er slechts één landskampioen in het basket in België. Vandaag is Djordjevic, die eind maart veertig werd, bezig aan de laatste weken van zijn spelerscarrière. Neemt hij afscheid met een nieuwe en dus twaalfde landstitel op rij?

Dusan Djordjevic is een prof pur sang. De basketter uit de Balkan blijft voor eeuwig verbonden met BC Oostende. Nooit eerder baskette iemand zo lang in het shirt van Oostende. De ervaren spelverdeler was beslissend in talloze wedstrijden en had beide handen in de vele trofeeën van Oostende sinds 2011-2012. Ontelbaar zijn de bepalende assists en perfecte vrijworpen van Djordjevic. “Ik ben een gelukzak, ik kan mijn tijd vullen met wat ik het liefst doe. De mensen die dat kunnen zeggen, zijn de gelukkigste ter wereld”, beseft Djordjevic. “Keuzes en gevoelens zijn voor mij altijd belangrijker dan verplichtingen of tijdsdruk. Ik had nooit gedacht dat ik zou basketten tot mijn veertigste”, zegt Djordjevic. Na zijn Eurochallengewinst met Novo Mesto (Slovenie, red.) in 2011, tekende hij bij de kustploeg. Voordien baskette hij in Servië, Rusland, Griekenland en Slovenië, maar sinds 2011 telt nog maar één club: Oostende.

Professor doctor

Coach Dario Gjergja noemt hem liefkozend professor doctor. De basketkennis van Djordjevic is dan ook bijzonder uitgebreid waardoor hij de rechterhand is van Gjergja. De Serviër en de Kroaat vormen een gouden duo. Djordjevic is intussen al 40, maar hij toont nog de gretigheid van een jonge twintiger. “Maar mijn lichaam voelt de leeftijd wel, dat is al een paar jaren zo. Dat merk ik in alles: de kracht, de belasting, de snelheid, de conditie,… Maar ik heb mijn lichaam steeds verzorgd”, aldus Djordjevic die in het team veel ploegmaats heeft die amper ouder zijn dan twintig. “Jongeren groeien tegenwoordig op met sociale media. Wij kenden dat niet. Ik ben vandaag trouwens op geen enkele van de sociale media actief. Je kan mij bellen, schrijven of aanspreken. Maar ik voel dat de jongeren in het team mij allemaal respecteren. Ik geef hen ook graag advies.”

Ontsteking

In zijn carrière bleef Djordjevic steeds gespaard van ernstige blessures. Djordjevic weet ook waarom: een sterk lichaam, gezonde en verse voeding en voldoende rust nemen. In de elf vorige seizoenen onderging hij twee kleine operaties aan de knie. Maar bij aanvang van de play-offs in 2022 schrokken de waarnemers: in mei stapte Djordjevic tijdens een match tegen Bergen door een voetzoolontsteking van het terrein. Er was ook een kleine breuk. Na een lang herstel liep hij begin oktober 2022 aan zijn andere voet een gelijkaardige ontsteking op. “Zolang niet op het terrein staan: dat was nieuw voor mij, maar ik werd hier schitterend opgevangen. Zo kon ik na die pijnlijke blessure helemaal fit terugkeren in de ploeg”, zegt Djordjevic. “Nu willen we natuurlijk die twaalfde landstitel op rij veroveren. Deze ploeg heeft de kwaliteiten om dit kampioenschap te winnen. Sommige matchen – de bekerfinale en de twee nederlagen in de Elite Gold – hebben we als een waarschuwing opgevat. Daaruit moeten we leren.”

Coach Dario Gjergja liet zich eerder al ontvallen dat hij graag Djordjevic in zijn coaching-staff opneemt. “Wie weet wat het leven me op een dag nog kan brengen”, besluit de kapitein geheimzinnig. Gjergja heeft trouwens nog een andere optie voor zijn spelverdeler: “Na dit seizoen wil hij stoppen, maar bij mij mag hij nog tien jaar blijven basketten.”