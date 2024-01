Dinsdag beslissend duel voor Europese kwalificatie, Filou Oostende hongerig naar Hongarije

Filou Oostende blijft in koers voor een ticket in de Round of Sixteen van de Champions League. Dinsdag wonnen de geelhemden met 71-61 van Hapoel Holon. Volgende dinsdag wacht het derde en beslissende duel in het Hongaarse Szombathely.

“Na een nerveus begin aan beide zijden waren we defensief vanaf het tweede kwart op post. Defensief basketten we op een heel hoog niveau. Zo kon Holon amper 61 punten aantekenen. We beperkten ook de offensieve rebounds en zo de tweedekansshots van Hapoel Holon”, merkt coach Dario Gjergja op. “Ik ben heel trots op de reactie van mijn spelers, na een nederlaag vorige week tegen deze heel goede ploeg. Ik ben zeker dat we ook in de derde match goed zullen reageren. Veertig minuten zullen we nog eens alles geven.”

Filou Oostende projecteert dinsdagavond om 20 uur de wedstrijdbeelden op groot scherm in de COREtec Dôme. Met overwinningen in eigen huis tegen Oldenburg (88-83), Straatsburg (87-84), Karsiyaka Izmir (78-76) en Hapoel Holon (71-61) heeft Filou Oostende zijn Europese thuisreputatie verstevigd. Nooit eerder wonnen de Zeekapiteins vier opeenvolgende thuismatchen in de Champions League.

Uitspraak klacht

Zaterdag wacht er de eerste competitiematch van Filou Oostende in 2024, een wedstrijd in Bergen. Maar er is die dag ook een uitspraak van de liga over een klacht van Antwerp Giants.

In de zeventiende minuut van de wedstrijd tussen Filou Oostende en Telenet Giants Antwerp, op tweede kerstdag, werd coach Dario Gjergja uitgesloten. Op basis van tv-beelden, waarop te zien is dat Gjergja nadien even vanuit de deuropening van het viprestaurant de wedstrijd gevolgd heeft, tekent Antwerp Giants voorbehoud aan tegen het resultaat, een 69-68-zege van Oostende.

De Antwerpenaars, die beweren dat Gjergja op die manier ook na zijn uitsluiting nog gecoacht heeft, hopen zo de wedstrijd te doen herspelen. Voorbehoud moet in de BNXT League echter binnen het kwartier na affluiten ingediend te worden.