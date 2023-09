Derdeprovincialer Rozenbeka start met totaal nieuwe ploeg

De nieuwe basketbalcompetitie staat voor de deur en ook bij derdeprovincialer Rozenbeka ut Oostrozebeke worden alle voorbereidingen getroffen om erin te vliegen. Voor het derde jaar op rij staat trainer Khoa Giang aan het roer van de A-ploeg. Hij steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken.

“Vorig jaar zijn we erin geslaagd om het behoud te verzekeren in derde provinciale in de B-reeks en dit met de A-ploeg. Het was kantje boord want het oude team zou na het seizoen stoppen met basketten. Ik stond dus voor de grote uitdaging om een compleet nieuwe ploeg op de rails te zetten. Een gigantisch werk, maar we zijn er helemaal klaar voor.”

Oostende

Het voorstel om met een compleet nieuwe A-ploeg te starten kwam van de oude garde. “Zij hadden al aangegeven om er na het vorige seizoen mee te stoppen. Gelukkig had ik heel goede connecties met het basket in Oostende waar ik jarenlang jeugdtrainer was en daar heb ik de mosterd vandaan gehaald.”

“Ik ben erin geslaagd om zes jonge beloftevolle spelers los te weken in Oostende en hen te overtuigen naar Oostrozebeke af te zakken voor een mooi project. Zij vormen nu de basis van onze nieuwe A-ploeg aangevuld met talent uit onze eigen jeugdwerking. Van onze jeugdspelers kan ik alleen maar zeggen dat het stuk voor stuk jongens zijn die nu al een niveau hebben bereikt dat ze in Oostrozebeke nog nooit gezien hebben.”

Jeugdploegen

“Met een compleet nieuwe ploeg is het ook voor mij nog koffiedik kijken waar onze plaats is binnen de ranking. De ambitie is om zo hoog mogelijk te eindigen maar liefst een stuk boven de middenmoot om volgend jaar echt te starten met ambitie voor de top drie.”

Ook de jeugdwerking komt op dreef. “We beschikken over zes jeugdploegen die stuk voor stuk vol zitten. Meer jeugdspelers hebben we echt niet nodig omdat er een schrijnend gebrek is aan trainers.”