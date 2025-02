Degradatie BBC Rozenbeka is haast onvermijdbaar: “Jeugd krijgt volop kansen”

Het ziet er niet rooskleurig uit voor de eerste ploeg van Rozenbeka. Het team staat op de allerlaatste plaats in derde provinciale zodat de degradatie nu al haast een zekerheid is. “Dat is helemaal geen drama, we hadden daar ook rekening mee gehouden”, aldus coach Van Khoa. De club heeft met Lowie Sanctobin ook een nieuwe voorzitter.

Dat Rozenbeka A het zo slecht doet in derde en wellicht de degradatie niet meer kan ontlopen, heeft volgens trainer V.KHOA Giang te maken met een leegloop. Giang was jarenlang actief in het basket van Oostende en slaagde erin jaar na jaar enkele Oostendse speler los te weken en hen te overtuigen om zijn team, waarvan hij de trainer was, te komen versterken. Intussen zijn al die mannen weer vertrokken, naar verluidt omwille van de verre verplaatsing, zodat Giang het dit seizoen moet doen met uitsluitend eigen jeugd.

“Voor zover ik weet is het de allereerste keer in twintig jaar dat Rozenbeka A dat het eerste team is samengesteld uit uitsluitend eigen opgeleide jeugd. Vanzelfsprekend heeft dit enorme gevolgen, want de routine is weg en mij rest alleen nog onervaren jeugd dat ik nu opleid. Vandaar dat ik erbij blijf dat degradatie absoluut geen drama is.”

“Ik kijk op langere termijn. Binnen vier tot vijf jaar moeten wij er weer staan met eigen jeugd. Er gebeurde ook een bestuurswissel waarbij Stephanie voorzitter af is en vervangen is door Lowie Sanctobin.”

Jeugdspeler Wout Guillemijn (16 jaar) kan zich best vinden in de aanpak van zijn trainer.

Ervaring opdoen

“Ik speel al basket bij Rozenbeka sinds mijn zesde levensjaar. Ik kreeg hier mijn volledige opleidingen en ben intussen opgeklommen tot het eerste team. Gezien de meest ervaren spelers vertrokken zijn krijgt de jeugd volop kansen. Mijn grote troeven zijn sterk aan de bal, een goed scorend vermogen maar ik mis nog wat ervaring.”

“Het is een bewuste keuze van de trainer om verder te bouwen met de jeugd en dat wisten we bij de start van het seizoen. Ik krijg hier de kans om te groeien en ervaring op te doen en daarbij is onze ranking onbelangrijk.” (CLY)