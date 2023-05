Defensief ijzersterk Filou Oostende kwalificeert zich voor finale van de play-offs

Voor vierduizend fijnproevers in een sfeervolle COREtec Dôme heeft Filou Oostende zijn ticket behaald voor de finalereeks tegen Antwerp Giants dat daarin thuisvoordeel geniet. Filou Oostende won met 82-59 tegen Kangoeroes Mechelen en zo eindigen deze halve finales op 3-2.

Vorig seizoen behaalde Oostende zijn elfde landstitel op rij na een 1-3-finaleserie tegen Kangoeroes Mechelen. De heruitgave was nu een reeks in de halve finales maar het kende wel een aflevering meer. Vijf matchen in amper negen dagen! Voor Oostende was de druk in eigen huis heel hoog. Bij de Kangoeroes, die geen enkele druk maar wel veel zegehonger voelden, moest niets.

Na een achterwaartse pass van Gillet ramde Jovanovic in de 59ste seconde de openingskorf (2-0) door het netje. Van der Vuurst, Bleijenbergh, Gillet en Tyree namen tot 13-4 afstand. Tijd voor een eerste time-out van Michiels. Het verschil bleef grotendeels (16-8) behouden aan het einde van het initiële kwart. Beide teams telden toen al een handvol balverliezen.

Gillet driepunterde Oostende over de grens van tien punten: 28-16. De West-Vlaamse productie aan de vrijworplijn beperkte zich toen nochtans tot een povere 1 op 6. Gillet, energiek en efficiënt, had een stevige inbreng in de 39-26-rustscore.

Dominantie in derde kwart

Filou Oostende vatte ook het derde bedrijf heel keurig aan. Na iets meer dan drie minuten riep Michiels zijn manschappen naar de zijlijn. Bleijenbergh flirtte bij 48-29 met de twintiger. Met een zuivere bom knalde Gillet dat verschil (51-31) toch op het bord. Te vaak sloegen en krabden de bezoekers ongestraft Gillet. Toen de Speler van het Jaar zich hierover ergerde, floot ref Geller prompt een technische fout. Gillet antwoordde met een nieuwe bom. Filou had dat derde kwart compleet gedomineerd met een 23-13-tussensprint als gevolg.

Vroeg in het vierde kwart vreesde Kangoeroes bij 66-41 een vernedering. De viriele match werd even grimmiger maar uiteindelijk kabbelde het duel netjes naar het einde. Een subliem samenspelend Filou won met 82-59. Gillet (17 punten aan 63,6 %, 4 rebounds en 2 assists) baskette schitterend. Van der Vuurst (12 punten aan 60 % en 12 assists, 4 rebounds, 3 steals) haalde de hoogste computerevaluatie.

Zondag begint de finalereeks met Antwerp Giants-Filou Oostende. Dinsdag is er de eerste thuismatch van de Oostendenaars. Wie het eerst drie matchen wint, is de nieuwe landskampioen.