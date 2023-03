Deerlijk-Zwevegem Two op zucht van titel: “Nog veel onduidelijkheid omtrent de herindeling”

BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two won vorige zaterdag in de Gaverhal de topwedstrijd tegen eerste achtervolger Izegem Two. “Toch zijn de promotie en de titel er nog lang niet”, stelt Geert Van Hautegem. “Maar we zullen toch alles uit de kast halen om de overstap naar eerste provinciale te realiseren.”

BC Lamett Deerlijk-Zwevegem beleefde een geslaagd weekend met zijn fanionteams. Drie wedstrijden leverden evenveel overwinningen op. Lamett Three haalde het in derde provinciale in de derby tegen Lauwe en Lamett One toonde zich in tweede landelijke een maatje te groot voor provinciegenoot Blankenberge. “Met Lamett Two tegen Izegem Two stonden de nummers één en twee in de play ups van tweede provinciale tegenover elkaar”, verduidelijkt bestuurslid Geert Van Hautegem.

“De inzet was groot. Als we deze wedstrijd wonnen, konden we een kloof slaan van twee winstpartijen. De zenuwen waren blijkbaar gespannen want in de aanvangsfase konden we ons normale spel niet ontwikkelen. We kwamen 6 punten achter, panikeerden niet en leidden na het openingsquarter al met enkele punten. De voorsprong werd in de tweede periode verder uitgediept en halfweg stond het 42-28. Izegem kwam in het slotquarter nog fel opzetten, naderde tot op 6 punten, maar wij gaven de overwinning niet meer uit handen.”

Play offs

“Met deze zege doen we een schitterende zaak in de klassering. Met nog vier wedstrijden te gaan, hebben we nu een redelijk comfortabele bonus op onze concurrenten. We hebben de schaapjes zeker nog niet op het droge, maar de schwung zit in de ploeg om te bereiken wat niemand had durven vooropstellen bij aanvang van deze competitie. We zijn een jong team dat het vooral moet hebben van snelheid en agressieve defense. Kristof Oosterlijnck is de ideale mentor van het team. Hij last volgend jaar een sabbatjaar in en wordt als trainer-coach opgevolgd door Swen De Moor.”

“Als onze Two verder aan de winnende hand blijft, is het nog lang niet zeker dat ze naar eerste provinciale kunnen promoveren. Onze One probeert momenteel voluit om het behoud te verzekeren in tweede landelijke. We misten pas in de laatste wedstrijd een plaatsje in de play ups, maar kwamen door de vreemde puntentelling – enkel de gewonnen wedstrijd tegen ploegen uit dezelfde poule worden in rekening gebracht – moesten we de play downs op de vijfde plaats starten. Er zijn blijkbaar vijf dalers op acht ploegen, maar niemand is daar heel zeker van… We wonnen tot op heden alle wedstrijden in de terugronde en willen zaterdag graag die lijn doortrekken in Gentson.” (DRD)