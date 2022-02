De vurige supporter (7): Bernardine Monteyne (SKT Ieper): “Hooguit vijf wedstrijden gemist sinds het ontstaan”

Wie ooit al een wedstrijd van SKT Ieper meepikte, heeft haar ongetwijfeld opgemerkt. Bernardine Monteyne is sinds jaar en dag vurige supporter van het Ieperse basket. Misschien wel de vurigste.

De band met de ploeg ontstond bij Bernardine toen Athlon Ieper nog de kleuren van de Kattenstad verdedigde. Na de vereffening van de club haakte ze niet af, integendeel. Ze ging het pasgeboren Melco Ieper steunen in derde provinciale. “Dat was in 2003”, weet Bernardine. “Ik was al een trouwe supporter van Athlon, dus leek het mij de normaalste zaak van de wereld om ook de nieuwe ploeg met opnieuw een pak lokale spelers uit het Ieperse te gaan steunen.”

Waarom ze net met SKT Ieper een perfecte klik heeft, daar hoeft Bernardine niet lang over na te denken. “Ongetwijfeld komt het door de familiale band tussen zowel het bestuur, de spelers als de supporters. We zijn gewoon ‘one cool team’!” En voor dat team heeft Bernardine heel wat over. “Sinds het ontstaan van de club heb ik hooguit vijf wedstrijden gemist. Haast alles schuif ik opzij om mijn ploeg te zien spelen, Zelfs huwelijken, feestjes en verjaardagen van familie moeten wijken. Op de tribune vuurde ik luidkeels en gewapend met mijn toeter de spelers aan.” Sinds vorig jaar vult Bernardine haar rol als trouwe supporter anders in. “Ik voorzie nu de spelers op de bank van drank, handdoeken en shirts. Een stillere rol, maar ik smijt me daarom niet minder!”

Doordat Bernardine zo nauw betrokken is bij de club, ontstaat er vanzelfsprekend ook een band met de spelers. “Tijdens verplaatsingen komen soms spelers met mij mee en zo maak je snel kennis met iedereen. De meeste kenden mij wel als vurige supporter, al is het door mijn nieuwe taak moeilijk om dat nog op dezelfde manier te doen. Toch probeer ik hen zo goed mogelijk aan te moedigen van achter de spelersbank.”

Favoriete speler

Iedereen heeft natuurlijk een favoriete speler binnen zijn of haar ploeg, ook Bernardine. “Ik heb een boon voor alle Ieperse spelers, al is en blijft Alexander Schepens mijn favoriet. Hoe hij zich blijft inzetten voor de ploeg, ondanks zijn zware operaties en lange revalidatie, echt lovenswaardig.”

Bernardine is zowat de belichaming van clubliefde als het over SKT Ieper gaat. Ze vat tot slot ook mooi samen waar dat woord voor haar precies voor staat: “Jezelf volledig inzetten om de club te helpen en steunen, zowel in goede als mindere tijden.” (LR)