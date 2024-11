“De voorbije maanden heb ik stappen gezet:” topper en derby voor Jesse Waleson en SKT Ieper One tegen Waregem

Na de remonte tegen Floréal BCCA Neufchâteau mocht SKT Ieper One al voor de achtste keer in tien matchen juichen dit seizoen in Top Division Men One. Komend weekend volgt een derby én topper tegen G&V Breakpoint Basket Waregem, dat hetzelfde rapport kan voorleggen als SKT Ieper.

Zondagmiddag trok SKT Ieper naar Neufchâteau. Aan de rust zag het er even benard uit met een achterstand van 15 punten. Uiteindelijk wonnen ze met 72-89. “Hun shotpercentage lag geweldig hoog”, weet Jesse Waleson, die 19 punten liet optekenen. “We deden enkele aanpassingen in defense en in de tweede helft viel alles mooi in elkaar. We wilden aan het einde van het derde kwart de kloof verkleinen tot 7 punten, maar op dat moment stonden we al voor. Het is goed dat we veerkracht toonden en de mindere eerste helft te boven kwamen. Deze situatie hadden we nog niet eerder meegemaakt.”

Allebei acht op tien

Zo trekt SKT met vertrouwen naar de volgende match, op bezoek bij G&V Breakpoint Basket Waregem. Ook zij hebben acht op tien. “Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met hoe het seizoen tot nu toe loopt. De kern bleef nagenoeg intact en met Matteo Verstraete kwam er een belangrijke pion bij. Hij miste de match tegen Neufchâteau door zijn selectie voor de nationale ploeg. Zelf ben ik hier nu een negental maanden en ik voel me helemaal thuis. Ik voel dat ik de voorbije maanden stappen gezet heb. Zaterdag tegen Waregem spelen we zonder al te veel druk, maar we beseffen tegelijk dat we bij winst een uitstekende zaak kunnen doen voor de play-offs. Een West-Vlaams duel is altijd iets speciaals. Ook tegen Avanti Brugge merkten we een verschil in opkomst en dat bevordert natuurlijk de sfeer. Bij Waregem ken ik Kobe Grymonprez van bij BC Oostende. Daarna volgt nog een stevige decembermaand, met twee competitiematchen en wedstrijden voor de Beker van Vlaanderen en de Beker van België”, besluit de 23-jarige Nederlandse center die in Langemark woont. (API)

Zaterdag 30 november om 20.45 uur: G&V Breakpoint Basket Waregem One Basket SKT Ieper One.