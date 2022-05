De U16 meisjes van ION Basket Waregem zijn Belgisch Kampioen na verlengingen: “Deze titel smaakt het zoetst”

De U16 meisjes van ION Basket Waregem werden vorig weekend in Leuze Belgisch Kampioen na een overwinning tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Voor coach Tanja Popivoda is het al de vierde titel met Waregem.

Waregem zette in de halve finale Basket Lummen met 75-60-cijfers vlot opzij. In de finale werd Kangoeroes Mechelen het slachtoffer van dienst. Eerder verrassend, want Mechelen was torenhoog favoriet na de 45-86 winst in de competitie. Voor coach Tanja Popivoda is het al de vierde Belgische titel. Eén met de jongens U16 en drie op een rij met ‘haar’ U16 meisjes. “Deze smaakt heel zoet hoor”, glundert een dolgelukkige coach. “In een gelijk opgaande partij, waar het halfweg twee punten verschil was, moesten we na de break alle zeilen bijzetten om Kyra Bruyndoncx aan banden te leggen. Dit is half gelukt met extra defence. We kwamen halfweg de vierde periode op 12 punten achterstand, dan denk je dat het over is. We hadden niet bepaald de scheidsrechters mee en de intimiderende trucjes van de Mechelse bank lieten het slechtste verhopen. We keken ook aan tegen twee technische fouten, waarvan eentje van mezelf (lacht). Het geloof was er niet meer bij iedereen, maar toen we halfcourtpress speelden, kantelde het alsnog in ons voordeel. Ik ben echt onder de indruk hoe de meisjes hiervoor gevochten hebben. Ook de talrijke supporters stuwden ons recht naar de overwinning. Dit is echt de allermooiste in het rijtje.”

Twaalf punten achterstand inhalen op een zucht van het einde, dat had niemand verwacht

In de wolken

Een van de smaakmakers van het team is Lies de Bom. De 15-jarige scherpschutter zorgde mee voor de ommezwaai. “Tijdens de opwarming was er eigenlijk weinig sprake van stress”, vertelt een enthousiaste studente economische wetenschappen. “We gingen er vanuit dat onze kansen klein waren. Ons doel was eigenlijk om Kyra af te stoppen. Op het einde was ze moe aan het worden, wat uiteraard in ons voordeel speelde. Toen we tien punten op achterstand kwamen zouden we in een gewone wedstrijd misschien opgegeven hebben, maar dit is een finale. Drie driepunters, waarvan eentje van mezelf, brachten ons helemaal terug. In de verlengingen schroefden we de defensieve teugels aan. We zetten hun guard onder druk en mede op de fastbreak konden we het verschil maken. Wat niemand verwachtte gebeurde toch. Iedereen was in de wolken met deze hoofdprijs. Dit is mijn eerste volledig seizoen bij Waregem. Natuurlijk heb ik geen spijt van de stap die ik zette. Dit mogen meemaken is echt heel mooi”, besluit de Evergemse Lies de Bom. (ELD)